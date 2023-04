“Juventus in Serie B”: Pasqua indigesta, ‘sentenza‘ da Napoli

“Juventus in Serie B”: da Napoli festeggiano e sentenziano. Non solo lo scudetto azzurro ma anche la retrocessione del bianconeri

Bisogna saper vincere. Sempre. Ma a quanto pare non tutti riescono in questo obiettivo. Vabbè, ma non ci intromettiamo molto in questo discorso. Adesso qui spieghiamo quello che sta succedendo in queste ore a Napoli.

La squadra di Spalletti ormai ha vinto lo scudetto, tant’è che molti bookmaker hanno iniziato a pagare le scommesse sul Napoli campione. Ieri, inoltre, dalla Serie C, dopo quella del Catanzaro, è arrivata anche la seconda promozione in serie cadetta, vale a dire la prima storica della FeralpiSalò che ha vinto il raggruppamento A. Bene, direte voi, cosa centra questo con la Juventus? Vi diciamo che centra, perché a Napoli pensano ala Juventus.

“Juventus in Serie B”: il pensiero è fisso

In questo caso il pensiero fisso è quello del giornalista Carlo Alvino. Su Instagram ha messo una foto della FeralpiSalò che era accompagnata da questa didascalia: “Guerra e compagni si abbracciano e festeggiano la storica promozione in serie B della Feralpisalò, sarà fantastico il prossimo campionato giocare contro la Juventus…”

Sì, è proprio vero e avete letto bene. La promozione della FeralpiSalò in primo piano, il pensiero alla Juve connesso a questo. E vabbè che nel corso degli anni la Juve ha sempre fatto male al Napoli, per una volta che loro riescono a vincere qualcosa – e non solo l’urlo della Champions che è stato il marchio di fabbrica degli ultimi anni e che era dentro la bacheca azzurra – devono sempre pensare alla Juventus. Vabbè, contenti loro…