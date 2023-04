Juventus-Sporting, diretta live e streaming: dove vederla in chiaro

Quarti di finale Europa League Juventus Sporting in streaming. Ecco dove vedere il match in diretta tv, svelati i canali per seguire la partita della Vecchia Signora. Impegno importante per la Juventus che giovedì 13 aprile alle ore 21 sfiderà all’Allianz Stadium, nel match d’andata dei quarti di finale di Europa League, lo Sporting. Ecco tutte le informazioni su come seguire il match dei bianconeri.

Dove sarà possibile seguire in tv il quarto di finale d’andata di Europa League tra Juventus e Sporting: match in chiaro e a pagamento, streaming legale. Svelate tutte le opzioni.

Si avvicina il giorno del quarto di finale di Europa League contro lo Sporting, appuntamento al quale la Juventus tiene moltissimo. I bianconeri non vogliono fallire e sperano di riuscire ad andare avanti in questa competizione europea che garantisce, in caso di vittoria finale, l’accesso diretto alla prossima Champions League. In attesa, dunque, di capire se saranno restituiti o meno i quindici punti di penalizzazione, al momento quella dell’Europa League è una delle possibili strade che la Juventus può intraprendere per accedere direttamente alla Champions. L’altra, invece, è quella di qualificarsi in campionato tra le prime quattro: al momento la squadra di Allegri è al settimo posto con 44 punti, meno otto dal Milan quarto.

Juventus Sporting streaming, dove si vede il match di Europa League in programma giovedì 13 aprile

Juventus-Sporting streaming, dove vedere la partita di Europa League. La gara sarà visibile in chiaro su TV8, con fischio d’inizio alle ore 21 anche se i collegamenti partiranno prima nel ricco pre partita offerto da Sky Sport. Chi si trova in viaggio o fuori casa, ha la possibilità di seguire la partita di Europa League tra Juventus e Sporting anche in streaming: ecco come fare.

Come di consueto, nel giorno della partita, molti siti saranno disponibili online per trasmettere in streaming la partita Juventus Sporting. Ovviamente il consiglio è quello di affidarsi solo ai canali diretti e ufficiali e non seguire il match in modo illegale. La partita sarà possibile seguirla anche su tablet, pc, smartphone, grazie a Dazn, sito ufficiale di TV8 e Sky Go che permettono lo streaming legale. Per chi ha satellite c’è la possibilità di seguire il match su Sky Calcio, previo abbonamento a Sky.