Ultimatum UFFICIALE, provvedimento immediato: Juventus coinvolta

Ultimatum UFFICIALE, arriva il provvedimento che coinvolge anche la Juventus all’indomani della sconfitta con la Lazio.

Il weekend pasquale non è certamente stato tra i migliori da un punto di vista sportivo peri tifosi della Vecchia Signora. Questi ultimi, dopo la vittoria contro l’Inter e quella con il Verona, si erano già visti rimontare in modo discusso e beffardo in Coppa Italia da Romelu Lukaku, al termine della prima tranche degli almeno 180 minuti che sentenzieranno la prima finalista della coppa nazionale.

Ieri sera, allo stadio Olimpico di Roma, è poi arrivata la seconda beffa, contraddistinta dallo scacco contro la Lazio del grande ex, Maurizio Sarri, in una forma di gran salute e distintasi anche ieri per l’ennesima grande prestazione di una stagione iniziata con il freno a mano tirato ma pian piano in grado di collocare Immobile e colleghi alle sole spalle del Napoli.

Juventus, l’allenatore dello Sporting e quell’avviso prima dell’Europa League

Resta, quella di ieri, una sconfitta certamente preventivabile e da affrontare con la consapevolezza di aver comunque palesato segnali di crescita e salute, come emerso anche dalle diverse occasioni capitate sui piedi di Fagioli e colleghi e che, con maggiore precisione e fortuna, avrebbero potuto consegnare alla compagine del febbricitante Allegri almeno un pareggio.

Nulla da buttare, insomma. Piuttosto, bisognerà adesso affrontare i prossimi impegni con fiducia e attenzione, a partire dalla prima gara dei quarti di finale di Europa League che non poche indicazioni potrebbe dare sulle effettive pretese della compagine bianconera di andare avanti in tale manifestazione. All’indomani della sconfitta con la Lazio, proprio in vista della sfida con lo Sporting Lisbona, sono giunte importantissime indicazioni da parte del mister portoghese, Amorim.

Poco prima del fischio di inizio della sfida con il Casa Pia, il tecnico ha così parlato, lanciando una sorta di messaggio ai suoi giocatori anche in vista della partita contro la Juventus.

“Arriviamo a questa partita dopo una prestazione in cui abbiamo controllato il gioco. Dopo diverse vittorie, rimediare su un terreno difficile un pareggio è sembrata una sconfitta, quindi dobbiamo migliorare. Dovremo essere in grado di soffocare il gioco dell’avversario, come abbiamo fatto con il Gil Vicente FC e manifestare maggiore concretezza sotto porta”.

“Abbiamo subito molti gol all’inizio della stagione e ora abbiamo disputato cinque partite senza subire gol […]. Vogliamo vincere ogni partita. In questo momento, l’obiettivo è battere il Casa Pia AC: poi penseremo alla prossima competizione. La priorità attuale resta il campionato, e i giocatori sanno che se non fanno bene contro Casa Pia AC, poi non giocheranno contro la Juventus”.