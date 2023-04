Sempre più Gatt…opardo: il mercato della Juventus ora è stravolto

Federico Gatti rivoluziona i piani di mercato della Juventus: crescita esponenziale dell’ex Frosinone che si prende il posto

La Juventus ha esigenza di rinforzare il reparto difensivo viste le tante situazioni precarie in quella zona di campo.

Leonardo Bonucci non offre più garanzie, soprattutto dal punto di vista fisico; Alex Sandro e Cuadrado sono in scadenza a giugno, Rugani potrebbe lasciare Torino. Tante situazioni incerte che al momento vedono solo Danilo e Bremer al centro del progetto per la prossima stagione. I bianconeri stanno monitorando diverse situazioni sul mercato, sia per quanto riguarda i terzini che per i centrali. Da Evan N’Dicka, in scadenza con l’Eintracht Francoforte ad Alejandro Grimaldo, prossimo a lasciare il Benfica. La società, però, negli ultimi mesi è rimasta piacevolmente colpita da un giocatore che era arrivato in sordina e che invece si sta conquistando la fiducia di tutto l’ambiente.

Juventus, Gatti rivoluziona i piani di mercato per la difesa

Stiamo parlando di Federico Gatti, approdato quest’anno alla Juventus dopo l’ottima annata in Serie B col Frosinone.

Il centrale classe ’98 era arrivato come gregario per completare la rosa ma col tempo si sta rivelando un protagonista. Massimiliano Allegri lo ha schierato titolare anche in partite molto delicate, come la gara di campionato a San Siro contro l’Inter dove l’ex Frosinone si è dimostrato all’altezza della situazione, contenendo Lautaro e Dzeko. Nell’ultimo mese ha evidenziato una crescita non indifferente, sia a livello tecnico che in termini di personalità. Spesso Allegri lo ha schierato come braccetto di destra e Gatti si è sempre fatto trovare pronto. Quest’anno vanta 14 presenze in stagione, tra cui 2 in Champions League, al suo primo anno di Juve. In campionato ne ha disputate 9, di cui 8 da titolare. Per la Juventus si sta rivelando un acquisto azzeccato, nonostante il suo esordio in Serie A sia arrivato solo pochi mesi fa. Le sue prestazioni prima col Frosinone e adesso con la Juventus gli sono valsi anche la chiamata del c.t. Roberto Mancini in Nazionale. Le sue prestazioni stanno convincendo sempre di più la società che a questo punto si ritrova dentro un difensore che fino a poco tempo aveva considerato in maniera marginale. Di conseguenza le mosse di mercato per rinforzare il reparto difensivo potrebbero cambiare.