Juventus, a rapporto da Allegri: Di Maria fuori

Si avvicina per la Juventus uno degli appuntamenti più attesi di questo mese di aprile, la sfida di Europa League contro lo Sporting.

La formazione di Lisbona è sulla strada dei bianconeri verso la finale di questo trofeo al quale i bianconeri tengono tantissimo. Vincere l’Europa League vorrebbe dire garantirsi un posto nella prossima Champions League e dunque l’obiettivo è quello di arrivare fino in fondo. Missione non semplice.

La Juventus è reduce dalla sconfitta patita contro la Lazio che ha un po’ frenato le ambizioni di quarto posto in classifica. Tuttavia non bisogna dimenticare che il club attende l’esito del ricorso presentato contro la penalizzazione di 15 punti. Con un esito positivo la graduatoria subirebbe un vero e proprio ribaltone e l’undici di Allegri si ritroverebbe in piena corsa per un posto in Champions. Adesso però bisogna concentrarsi sulla prossima partita.

Juventus, Di Maria a colloquio con Allegri

Giovedì sera primo round contro lo Sporting Lisbona, una squadra che gioca bene e si sta facendo largo tra le big d’Europa. Dunque avversario da non sottovalutare. Nel giorno di Pasquetta la squadra di Allegri si è ritrovata alla Continassa per preparare nel migliore dei modi questo appuntamento.

Colloquio fitto tra #Allegri e #DiMaria, che successivamente – assieme ad Alex Sandro – lascia il campo pic.twitter.com/baEKyhno1Q — Romeo Agresti (@romeoagresti) April 10, 2023

Ci sono ancora diversi nodi da sciogliere riguardo la formazione che il tecnico livornese – recuperato dopo l’influenza che lo ha costretto al forfait a Roma – manderà in campo. Il giornalista Romeo Agresti riporta su Twitter di un fitto colloquio tra Allegri e Di Maria che, poco dopo, ha abbandonato il terreno di gioco insieme ad Alex Sandro. In ogni caso i due dovrebbero essere a disposizioni per questa contesa, partendo dal primo minuto.