Juventus davanti a Inter e Milan: lo “scudetto” è tutto un programma

La Juventus si sta preparando ad affrontare gli altri impegni di questo mese di aprile che sarà molto importante per le ambizioni del club bianconero.

La formazione allenata da Allegri infatti spera di riuscire ad arrivare in fondo ad almeno un trofeo tra Europa League e Coppa Italia, per regalare una grande soddisfazione alla propria tifoseria. Allo stesso tempo però vuole anche arrivare almeno al quarto posto in campionato per garantirsi un posto nella prossima Champions League.

Le prossime settimane dunque saranno decisive per capire se i bianconeri riusciranno a raggiungere i loro obiettivi. Nel frattempo Allegri e i suoi ragazzi non possono che dare il massimo per cercare di avvicinarsi al traguardo senza poi avere dei rimpianti successivi.

La Juventus è il club che ha “venduto” più uova di Pasqua

Se la classifica per il momento vede la Juventus lontana dal primo posto e con zero possibilità di riuscire a conquistare il tricolore, c’è invece una speciale graduatoria nella quale è prima senza ostacoli. Secondo infatti i dati riportati dall’Osservatorio dei “Supermercati il Gigante” – si legge su Sportface – sono i bianconeri ad aver venduto più uova di Pasqua con i propri colori.

Tanti tifosi della Juventus, giovani e meno giovani, hanno scelto infatti di avere a casa un uovo della propria squadra preferita da aprire in questo giorno di festa. Con magari un gadget a tinte bianconere all’interno. In questa speciale classifica la formazione torinese precede Inter e Milan, altre due squadre che possono vantare un numero altissimo di tifosi sparsi in giro per l’Italia. Uno “scudetto” che conferma, di fatto, come la Juve sia la squadra più amata del Belpaese, da Nord a Sud.