Pogba manda in estasi la Juventus: accadrà per la prima volta

Pogba manda in estasi la Juventus, il centrocampista francese sta lavorando sodo per poter dare una mano alla squadra.

Un mese e mezzo. È il tempo che resta a Paul Pogba per fare in modo che la sua stagione, quella che ha segnato l’atteso ritorno in bianconero dopo sei anni di Manchester United, non si riveli un flop totale. Per il centrocampista francese, arrivato a parametro zero dopo la lunga esperienza inglese, è un’annata travagliatissima, caratterizzata da infortuni, polemiche ed inevitabili musi lunghi.

La scorsa estate Pogba si è fatto male prima di mettere piede in campo, mentre Massimiliano Allegri e la sua truppa erano negli Stati Uniti per preparare la stagione. Un brutto infortunio al menisco per il quale, nonostante la buona dose di ottimismo nelle previsioni iniziali, si è resa necessaria l’operazione. Inizialmente si pensava che tutto potesse risolversi con delle terapie alternative ma era solo un’illusione. Prima del Mondiale qatariota, infatti, il giocatore è finito sotto i ferri, con i tempi di recupero che inevitabilmente si sono allungati. Fatto sta che siamo ad aprile e Pogba, complici altri problemi di natura muscolare, ha giocato a malapena 35 minuti. Divisi più o meno equamente tra le gare con il Torino e la Roma in campionato.

Pogba manda in estasi la Juventus, sarà convocato con lo Sporting

La lesione agli adduttori della coscia destra però per adesso sembra acqua passata e Pogba sta lavorando duramente per essere a disposizione di Allegri il prima possibile.

L’obiettivo del centrocampista è la convocazione per il match con lo Sporting, valido per l’andata dei quarti di Europa League. E, stando a quanto riporta Sky Sport, il tecnico livornese dovrebbe portarlo in panchina giovedì prossimo nella delicata sfida con i portoghesi, una partita da non sbagliare assolutamente visto che il ritorno si giocherà a Lisbona. La Juventus ha un disperato bisogno di uno con le sue qualità lì in mezzo al campo, nonostante finora sia in qualche modo riuscita a farne a meno.