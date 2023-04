Calciomercato Juventus, count down Di Maria: incontro per suggellare la firma

Calciomercato Juventus, oltre agli obiettivi sul campo, adesso, i bianconeri hanno già espresso la loro volontà per la firma.

Adesso la volontà è chiara, sia da parte del club ma anche dallo stesso giocatore che sembra avere trovato feeling con la città e l’ambiente in generale.

Il futuro di Angel Di Maria, a prescindere dall’Europa, potrebbe essere, ancora, bianconero. Se lo auguro tutti, tifosi in primis. Di Maria, attualmente, guadagna 6 milioni più bonus all’anno, ma la società bianconera sarebbe disposta ad accontentarlo per un’altra annata, accompagnandolo alla Coppa America del 2024, sicuramente il suo ultimo grande obiettivo prima del ritiro dai campi da gioco.

Incontro per Di Maria: ipotesi prolungamento per un’altra stagione

Il primo incontro con l’agente Lisandro Pirosanto è stato già positivo e come confermato ci sarebbero già le buone intenzioni per continuare, ancora, e le parti si sono date ulteriore appuntamento a breve.

La volontà del club Juventus è di chiudere la procedura in fretta, in modo che nessun altro club si possa fare avanti, ci sarebbero, infatti, diversi club interessati all’argentino da diverse parti del mondo, compresa l’MLS americana, oltre ai paesi arabi. Ma, certamente, un’altra stagione da protagonista nel calcio che conta potrebbe dargli la chance di essere ancora importante sia per il suo club ma anche per la sua nazionale, un’altra stagione per giocarsi gli ultimi obiettivi importanti di una carriera formidabile. Da ‘La Gazzetta dello Sport’ confermano e la Juventus potrebbe muoversi anche su un altro giocatore, proprio in fase di rinnovo, si tratterebbe del polacco Milik, molto apprezzato anche dal mister Massimiliano Allegri.