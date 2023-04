Juventus sempre più a tinte sudamericane: repulisti totale e doppio affarone

Juventus sempre più a tinte sudamericane, i due non rientrerebbero più nel progetto tecnico: bianconeri pronti ad approfittarne.

È stata una Pasqua di riflessione per i bianconeri di Massimiliano Allegri, intenti a leccarsi le ferite dopo la sconfitta con la Lazio che ha interrotto la lunga serie vincente. L’Olimpico si è rivelato nuovamente indigesto per la Juventus, che soltanto qualche settimana fa si era invece arresa alla Roma di José Mourinho, sempre di misura.

Non c’è tempo però per rimuginare sul passato. Tra poco meno di quarantott’ore la Signora sarà di nuovo catapultata nell’Europa League, una delle tre competizioni in cui Szczesny e compagni sono ancora in corsa oltre al campionato ed alla Coppa Italia. L’avversario, stavolta, è di quelli da prendere con le pinze: si tratta dello Sporting CP, storico club del calcio portoghese retrocesso dalla Champions League come la Juventus e che nel turno precedente si è portato a casa lo scalpo dell’Arsenal, eliminato ai calci di rigore. In mezzo ala doppia sfida con i lusitani, i bianconeri saranno ospiti del Sassuolo al Mapei Stadium.

Juventus sempre più a tinte sudamericane, De Paul e Renan Lodi “epurati” da Simeone

Nella prossima settimana, poi, il Collegio di garanzia del Coni si esprimerà sul ricorso dei legali della Juventus in merito alla penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze.

Una sentenza che potrebbe incidere pesantemente sul futuro della Signora, che nel caso in cui dovesse riavere i punti si ritroverebbe in piena zona Champions League. Con la qualificazione alla coppa dalle grandi orecchie in tasca, cambierebbe anche la strategia di mercato. Ed a quel punto tornerebbero d’attualità quei nomi che al momento i dirigenti hanno “congelato” non sapendo se la Juve giocherà la Champions o meno. Tra questi ci sono Rodrigo De Paul e Renan Lodi, due che in estate dovrebbero lasciare l’Atletico Madrid, come riporta Fichajes.net. Dopo la stagione non esaltante Diego Simeone sta preparando una sorta di repulisti. E con la valigia in mano ci sarebbero sia l’argentino che il brasiliano, quest’ultimo attualmente in prestito al Nottingham Forest in Premier League.