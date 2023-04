Juventus, dalle parole ai fatti: ricorso presentato e nuova sentenza in arrivo. Ecco cosa sta succedendo in questi minuti.

Il periodo affrontato dalla Vecchia Signora fino a questo momento è stato certamente ricco di eventi e non poco impegnativo, alla luce delle plurime partite disputate dagli uomini di Allegri, molti dei quali reduci da un vero e proprio tour de force che li ha visti impiegati anche con le Nazionali e che proseguirà certamente anche in questi giorni.

Dopo la sconfitta di Roma con la Lazio, infatti, i bianconeri sono ben consapevoli di non potersi in alcun modo fermare, alla luce dei tanti altri obiettivi da inseguire per chiosare nel migliore dei modi una stagione che può offrire ancora tanto.

Come spesso sottolineato, il mese di aprile sarà certamente importante e potenzialmente decisivo. Il 19 aprile arriverà la non poco attesa sentenza destinata a rappresentare un vero e proprio turning point, dal quale dipenderanno le sorti della Juventus ma anche delle competitors, certamente in attesa come i bianconeri del responso che permetterà di comprendere cosa ne sarà dei quindici punti di penalizzazione e, più in generale, del futuro a medio e lungo termine che spetterà al club tutto.

Curva chiusa contro il Napoli, presentato il ricorso dopo i fatti di Juve-Inter

Le questioni di tribunale sono però destinate a non fermarsi al solo fatto di cui detto. In queste ultime settimane non poche discussioni sono state infatti generate dagli eventi che hanno caratterizzato i minuti finali di Juventus-Inter di Coppa Italia.

Terminata sul risultato di 1 a 1 a causa della beffa finale targata Lukaku, l’andata delle semifinali della coppa nazionale sono state tristemente caratterizzati anche dai cori razzisti nei confronti dell’attaccante belga, in seguito ai quali è stata disposta la chiusura della curva per il match casalingo dei bianconeri successivo. Quest’ultimo è in programma domenica 23 aprile contro il Napoli, sette giorni dopo la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Il club bianconero ha chiesto di revocare la misura di cui detto sopra, al fine di garantire l’accesso ai tifosi della curva per il delicato big match alla squadra prossimamente campione di Italia. Il responso è atteso il 14 aprile.