Juventus, lite Allegri-Paredes: c’entra anche Szczesny!

Si lavora sempre molto intensamente in casa Juventus per programmare nel migliore dei modi il futuro del club bianconero.

La società torinese nel corso della prossima estate dovrà cambiare diverse pedine della squadra allenata da Massimiliano Allegri. Un organico che vede diversi elementi avvicinarsi alla naturale scadenza del loro contratto. Calciatori dunque che andranno sostituiti nel migliore dei modi.

Ad ogni modo per capire quali saranno le mosse della dirigenza bisognerà per forza di cose attendere la conclusione dell’attuale stagione in corso. I risultati che saranno stati conquistati e il relativo piazzamento in classifica potrebbero fare compiere delle scelte diverse anche in chiave mercato. La Juventus è attesa da una partita molto importante in Europa League giovedì sera contro lo Sporting Lisbona. Una sfida da vincere per mettere una ipoteca sul passaggio del turno. Ma nel frattempo si sta parlando di altre vicende che riguardano i bianconeri.

Juventus, Guidi fa luce sul battibecco tra Allegri e Paredes

Marco Guidi, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di TVPLAY_CMIT e ha parlato proprio di quanto avvenuto nel giorno di Pasquetta tra il centrocampista argentino e l’allenatore livornese. Episodio che non fa certo bene allo spogliatoio bianconero.

“Per quello che risulta a me, il litigio tra Paredes ed Allegri è nato da un episodio di campo a causa di una entrata dura del centrocampista. Non si tratta di un qualcosa di legato al gioco del tecnico. L’intervento ha irritato Szczesny e poi negli spogliatoi deve essere accaduto qualcosa. L’argentino è l’ultima scelta a centrocampo, vive una situazione in cui non è felicissima. Ha avuto una reazione ma sono cose che succedono. Lui l’ha presa male e non ha partecipato all’allenamento”.