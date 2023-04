Juventus, lite infuocata con Allegri negli spogliatoi: è successo di tutto

Per la Juventus sono in arrivo importanti appuntamenti in questo mese di aprile che potrebbero decidere la stagione. La lite che non ti aspetti.

La formazione allenata da Massimiliano Allegri si trova impegnata su tre fronti. Il campionato, in primis, dove si sta cercando di Agguantare un piazzamento utile per la zona Champions. Ma non bisogna nemmeno dimenticare Coppa Italia ed Europa League.

Proprio in quest’ultimo torneo la Juventus sarà protagonista giovedì prossimo per l’andata dei quarti di finale. L’avversario è uno Sporting CP che rappresenta un ostacolo non da poco per i bianconeri verso la finale. Tuttavia quanto successo al termine dell’ultimo allenamento non può non essere considerato. Secondo quanto riferito da “La Gazzetta dello Sport”, infatti, Leandro Paredes avrebbe perso le staffe, inveendo contro Max Allegri. Il centrocampista argentino, apparso già nervoso in campo, avrebbe espresso tutta la sua frustrazione contro il tecnico livornese, rinfacciandogli lo scarso minutaggio di una stagione che non lo ha visto affatto protagonista.

Lite Paredes-Allegri: ecco cosa è successo

Sarebbe volate parole grosse tra il centrocampista argentino e l’allenatore della Juventus, con Paredes che sarebbe stato poi tranquillizzato dai compagni di squadra. Il caso è subito rientrato, ma la ferita è ormai aperta. Quest’ultima lite rappresenterà molto probabilmente il passo d’addio ufficioso dell’avventura di Paredes con la maglia della Juventus, con i bianconeri che non hanno alcuna intenzione di riscattarlo dal Psg.

La mancanza di fiducia avvertita da parte del suo allenatore, che è arrivato a preferirgli anche un giovane come Barrenechea, tra i motivi della rabbia di Paredes. D’altro canto l’argentino ha avvertito come non rientri più nei piani futuri del progetto tecnico della “Vecchia Signora”, visto che le prossime mosse di mercato della Juventus sono orientate all’acquisto di una mezzala tecnica come Frattesi. Insomma, non il modo migliore per preparare al meglio un impegno importante come quello che andrà in scena contro la compagine portoghese.