Retrocessione in Serie B e fallimento: 40 milioni della discordia

Da ‘Tuttosport’ si fa il punto sulla possibile conseguenza della società sportiva: i dettagli della situazione.

La situazione in cui “naviga” il club ligure non è, certo, delle migliori. Come scrive ‘Giovanni Capuano’ che riporta sul suo profilo Twitter le parole di ‘Tuttosport’ adesso il club oltre la Serie B rischia, anche, il possibile fallimento.

Come sottolinea, infatti, il quotidiano sportivo ‘Tuttosport’, la Sampdoria è quasi certa della retrocessione in campionato ma… potrebbe esserci anche il clamoroso fallimento. Ovviamente, sottolinea il quotidiano, ci sarebbe tempo fino a inizio giugno per provare a salvare il club che è ‘ostaggio’ dei 40 milioni richiesti da Ferrero per vendere la società.

Sampdoria in B e possibile fallimento? Giugno sarà il mese del verdetto

Una stagione difficile per la Doria che ha già visto compromessa la sua stagione in Serie A ma il destino potrebbe essere ancora più amaro se dovesse esserci questa ipotesi del ‘fallimento’.

Come sottolineato poc’anzi, però, il verdetto arriverà soltanto a giugno. Come scrive Capuano su Twitter, la Sampdoria avrebbe tempo fino a giungo per capire meglio quale sarà il futuro del club ligure e su quei 40 milioni. Certamente l’augurio è di poter rivedere, presto, il club ligure lottare per traguardi importanti e per un posto in Serie A. Adesso il club dovrà prima trovare la soluzioni a questi problemi.