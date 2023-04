Quarto posto in Serie A, ma niente Champions League: tutte le combinazioni

Quarto posto in Serie A e niente Champions League: ecco l’elenco delle combinazioni che varrebbe la grande beffa per le competitors della Juventus e non solo.

Il campionato attuale si è fin qui distinto per una serie di eventi che hanno certamente contribuito ad arricchirlo di un margine di imprevedibilità e fascino le cui ripercussioni hanno toccato il mondo Juventus e potrebbero riflettersi anche in tante altre realtà.

Superate le difficoltà di inizio campionato e una parentesi in cui anche il VAR sembrava ‘perseguitare’ la squadra oltre che alla sfortuna (si pensi alla gara di andata con la Salernitana), la compagine bianconera ha pian piano trovato la propria dimensione.

Dopo aver toccato uno dei punti più bassi in quel di Monza e in una Lisbona fresca di espugnazione interista in queste ore, Vlahovic e colleghi avevano infatti iniziato a seguire un sentiero pressoché rettilineo, inanellando una serie di risultati positivi che, fino al momento della penalizzazione, avevano proiettato la Juventus al secondo posto, alle spalle del solo Napoli, protagonista di un’annata straordinaria e, forse, inimitabile.

Quarto posto in Serie A e niente Champions League: anche Juve e Roma decisive per la beffa del secolo

Il momento attuale nasconde certamente tanti obiettivi e non meno dubbi in casa Juventus, laddove c’è la consapevolezza che la posta in palio sia ancora alta, così come la quantità di fattori che potrebbero sovvertire l’ordine attuale delle cose.

L’attesa maggiore interessa certamente la sentenza del 19 aprile circa i quindici punti di penalizzazione ma, a tale aspetto, vanno aggiunte le non meno importanti questioni di campo. Da queste potrebbero dipendere ulteriori sentenze e sovversioni, soprattutto in una regione Champions League densa di competitors juventina ma quest’anno potenzialmente in grado di perdere lo slot.

La massiccia quantità di squadre ancora in corsa in Europa League e Champions League, infatti, potrebbe generare la singolarissima situazione di vedere la quarta classificata in Serie A non qualificarsi per la prossima edizione della massima competizione UEFA a livello continentale.

A spiegarlo è Sky Sport, che ha presentato una lista di quattro possibili combinazioni che, prese singolarmente, potrebbero generare una situazione che avrebbe certamente dell’inatteso. Questi gli eventi che dovrebbero verificarsi.