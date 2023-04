Dal Real Madrid alla Juventus: ecco il gigante che fa impazzire Allegri

Calciomercato Juventus, i bianconeri sono alla ricerca di un difensore centrale e sfidano il Real Madrid. Il gigante che fa impazzire Allegri

Vi abbiamo spesso raccontato di come la Juventus, per la prossima stagione, ha in mente di ribaltare praticamente quasi tutto il reparto difensivo.

Nonostante alcune indiscrezioni che vedono Alex Sandro e Cuadrado anche pronti al rinnovo, c’è da capire se davvero alla fine dell’anno sarà così. Ma tralasciando il discorso esterni, ci sono anche i centrali al centro delle discussioni: Bonucci non garantisce più continuità; Rugani non gioca e Gatti rimane sempre un punto interrogativo nonostante le ultime prestazioni, comunque, abbiano dimostrato come può far parte del gruppo bianconero. In generale, però, la Juventus un centrale di livello lo sta cercando e secondo quelle che sono le informazioni riportate da Ekrem Konour uno lo avrebbe messo nel mirino. Cercando di strapparlo al Real Madrid.

Calciomercato Juventus, Antonio Silva nel mirino

Il profilo è quello del 19enne Antonio Silva, difensore centrale del Benfica – dove gioca anche Grimaldo – che la Juve ha messo sotto la lente d’ingrandimento.

Allegri appare realmente intenzionato a sfidare il Real Madrid nella corsa al difensore e non solo, visto che sulle sue tracce ci sarebbero anche il Napoli e il Liverpool. Antonio Silva ha un fisico possente e, ovviamente, vista l’età, ha ampi e ampi margini di miglioramento. Un difensore che potrebbe essere il futuro della Juventus per moltissimo tempo. Ecco perché i bianconeri lo stanno tenendo sotto osservazione. Anche se la concorrenza è davvero agguerrita.