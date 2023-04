Calciomercato Juventus, bomba Vlahovic: sarà di nuovo bianconero

Calciomercato Juventus, la bomba riguarda ancora una volta Vlahovic: il giocatore sarà ancora in bianco e nero. Ma non quelli di Torino

Stasera dovrebbe scendere in campo dal primo minuto contro lo Sporting, nella partita che la Juventus deve vincere a tutti i costi per cercare di andare in Portogallo la prossima settimana con un leggero vantaggio.

Ma il futuro di Vlahovic è ancora tutto da decidere, soprattutto se i bianconeri dovessero avere problemi dalle aule dei tribunali. E, soprattutto, se non dovessero centrare una qualificazione europea il prossimo anno. Sappiamo benissimo che ci sono molte big europee che seguono le sue tracce da diverso tempo e, a queste, adesso, se n’è aggiunta un’altra. Che, parliamoci chiaro, non è proprio una big. Ma che quest’anno in Premier League è tra le grandi e ha una disponibilità economica incredibile. Avrete capito che parliamo del Newcastle che in maniera anche clamorosa nella prossima stagione potrebbe disputare la Champions League. E, secondo le notizie riportate dalla Spagna, e precisamente da fichajes.net, anche i bianconeri d’Oltremanica sarebbero sulle tracce del serbo.

Calciomercato Juventus, anche il Newcastle su Vlahovic

Qualche sentore di un interesse della squadra allenata da Howe c’era da un poco di tempo, soprattutto perché le ambizioni da quelle parti iniziano ad essere veramente importanti.

E queste notizie non fanno altro che confermare questa possibilità. Come detto il Newcastle da quando è stato acquisito dagli arabi ha molti soldi da investire e ambizioni di gloria altrettanto importanti. E l’arrivo di un attaccante giovane e forte con Dusan potrebbe sicuramente essere un segnale anche per tutte le altre. Insomma, occhio a questa possibilità.