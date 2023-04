Calvo svela il futuro di Vlahovic: “Siamo ottimisti”

Juventus, annuncio in diretta a pochi minuti dal fischio di inizio della gara contro il Lisbona. Vlahovic e penalizzazione, ha detto tutto.

Come sovente evidenziato, la squadra di Allegri è entrata in una fase a dir poco delicata e importante, contraddistinta non solo da una massiccia serie di impegni ma anche da un’attesa legate a sentenze e responsi del 19 aprile dai quali potrebbe dipendere in modo veemente il futuro sportivo e giudiziario del club torinese.

Al contempo, non poche novità potrebbero toccare anche altre realtà, soprattutto legate alle competitors ben consapevoli che la sentenza finale sui quindici punti di penalizzazione e le consequenziali scelte per la prossima scelta potrebbero ricoprire un peso specifico anche per i piazzamenti finali di questo campionato.

Come fin qui accaduto, però, la bravura di Allegri e dei suoi uomini dovrà consistere nel non farsi distrarre dalle tante questioni che attendono loro, restando fermi su un presente che, a partire da oggi, potrebbe dare nuove indicazioni anche in campo europeo.

Dopo l’imposizione sul Friburgo, infatti, la squadra bianconera è attesa tra pochissimo dalla sfida di andata dei quarti di finale contro lo Sporting Lisbona, a dir poco importante ai fini dell’obiettivo attuale di onorare fino alla fine una competizione passata dall’essere delusione continentale a possibilità di portare a casa un trofeo a dir poco onorevole.

Juventus, annuncio in diretta di Calvo prima dello Sporting

Senza troppi voli pindarici, va attesa nei prossimi minuti la prima delle due sentenze di campo contro la compagine portoghese. Poco prima del fischio di inizio, non poco interessanti si sono rivelate le dichiarazioni del CFO della Juventus, Francesco Calvo, reduce dal pranzo con la Uefa nella giornata odierna e così espressosi su alcuni dei temi più caldi in casa bianconera.

“Sono vicende particolari soprattutto per o dirigenti. I giocatori sono concentarti sul campo. La Juventus è una società e proprietà solida e questo rende la programmazione meno complicata. I ragazzi sono tranquilli e carichi, oltre che consapevoli e orgogliosi di essere ad aprile in una fase importante di una competizione europea”.

“Nessun dubbio che Vlahovic sia al centro del futuro. È giovane e ha fatto vedere tante qualità. Lo vediamo ogni giorno quanto si impegna e questo ci lascia sereni per il suo futuro. Siamo ottimisti“.