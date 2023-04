“Ama Londra”: Juventus KO, sta per firmare

“Ama Londra”, la volontà del centrocampista sarebbe quella di rinnovare il contratto in scadenza a giugno: firma vicina.

Ripartire immediatamente e dimenticare la sconfitta di sabato scorso con la Lazio, facendo in modo che sia derubricata ad incidente di percorso. La Juventus ci proverà questa sera nell’andata dei quarti di finale di Europa League con lo Sporting. Un match da non sbagliare in vista di un ritorno che si preannuncia molto complicato in Portogallo.

Il coefficiente di difficoltà sale vertiginosamente rispetto agli ultimi impegni europei dei bianconeri. Gli uomini di Ruben Amorim hanno maggiore qualità rispetto a Nantes e Friburgo, le due squadre che gli uomini di Massimiliano Allegri hanno affrontato rispettivamente negli spareggi e negli ottavi. E sembrano avere le giuste caratteristiche per mettere in difficoltà, a livello tattico, la Signora. La Juventus, insomma, dovrà giocare da Juve per approdare dopo nove anni in semifinale di Europa League, dove troverebbe una tra Manchester United e Siviglia. La strada verso la finale di Budapest è ancora lunga ma l’obiettivo dei bianconeri è quello di crearsi un percorso alternativo per raggiungere la qualificazione alla Champions se non dovesse arrivare tramite il campionato.

“Ama Londra”, Kanté a un passo dal rinnovo

Se dovesse restare fuori dalla coppa dalle grandi orecchie la Juventus sarebbe costretta a ridimensionare i propri obiettivi di mercato. Improbabile che senza Champions possa attirare potenziali parametro zero come N’Golo Kanté, il cui contratto è in scadenza.

In Inghilterra in questi giorni tengono banco le vicende del centrocampista francese, che dopo sette stagioni potrebbe lasciare il Chelsea. A tal proposito sembra che il suo entourage abbia le idee chiare e che la volontà del calciatore sia quella di rinnovare con i Blues. L’hanno confermato anche i suoi agenti, intervistati da Le Parisien. “N’Golo vorrebbe continuare la sua carriera a Londra – hanno detto – Gli piaceva lavorare con Conte, ma è stato licenziato dagli Spurs, ha chiesto anche l’Arsenal. Penso che prolungherà prima forse di partire per il Golfo tra due o tre anni”.