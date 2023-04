Calciomercato Juventus, sfuma il top player: nuovo incontro col Barcellona

Sfuma il top player per la Juventus: la suggestione di mercato si spegne. Il Barcellona fissa un nuovo incontro

La Juventus sta lavorando su diversi obiettivi di mercato in vista della prossima stagione, soprattutto alla luce dei tanti addii in vista.

I bianconeri stanno puntando a rinforzare le corsie esterne per colmare le probabili partenze di Juan Cuadrado e Alex Sandro. In quella zona i nomi caldi rimangono quelli di Alejandro Grimaldo e Renan Lodi ma nelle ultime settimane anche Jeremie Frimpong è diventato un obiettivo concreto. Anche a centrocampo la Juventus ha esigenza di rinnovare il reparto, in vista di un addio ormai quasi annunciato di Adrien Rabiot. Inoltre c’è anche la questione Pogba che quest’anno, di fatto, non ha quasi mai giocato. Leandro Paredes, invece, non verrà riscattato dopo la stagione disastrosa e farà ritorno al Paris Saint-Germain. Servirà una rivoluzione totale a centrocampo e la società sta valutando diverse opzioni, sia in Serie A che all’estero.

Juventus, sfuma Gundogan: il Barcellona è pronto a un nuovo incontro

Una delle principali suggestioni a centrocampo per la Juventus è Ilkay Gundogan, attuale calciatore del Manchester City.

Uno dei pupilli per eccellenza di Pep Guardiola, centrocampista totale capace di interpretare in maniera eccellente tutte le fasi del gioco. In questa stagione ha collezionato 5 gol tra campionato e Champions League e rimane un protagonista dei citizens. Il suo contratto col City è in scadenza a giugno 2023 e su di lui ci sono diversi top club europei. La Juventus sonda il terreno per quello che sarebbe un eventuale super colpo a parametro zero. Il Barcellona, però, nelle ultime ore avrebbe definitivamente scavalcato i bianconeri. Come riportato dall’esperto di mercato Ekrem Konur, i blaugrana sono pronti a incontrare nuovamente l’agente di Gundogan per discutere di un eventuale trasferimento del centrocampista tedesco. Il Barcellona può fare affidamento su due gioielli come Pedri e Gavi ma ha bisogno anche di un giocatore di esperienza che possa alzare il livello della rosa. Chi meglio di Gundogan che vanta un palmares importante e dei numeri notevoli in Premier League. La squadra di Xavi prepara l’assalto a Ilkay Gundogan.