Calciomercato Juventus, la festa è doppia: firma fino al 2026

Calciomercato Juventus, la festa per il giocatore è doppia: pronta la firma sul contratto fino al 2026. Ecco quando ci sarà

Festa doppia. Compleanno – che è particolare visto che si tratta dei 18 anni – ma soprattutto firma sul contratto che lo legherà alla Juventus fino al 2026. Insomma, una giornata storica, di quelle da ricordare, che possono ovviamente indirizzare la vita.

E’ evidente che parliamo di un ragazzino che sta facendo le fortune della Juventus in Serie C. E il suo nome, dalle parti di Allegri, gira da un poco di tempo. Parliamo dell’olandese Huijsen, maggiorenne da oggi (Auguri), che secondo quanto riportato da TuttoSport sarebbe pronto a mettere nero su bianco sul prolungamento di contratto che la società bianconera gli avrebbe messo davanti: un attestato di stima per quelle che sono state le sue prestazioni fino al momento per un giocatore che, probabilmente, la prossima estate, inizierà la stagione in ritiro con la Prima Squadra.

Calciomercato Juventus, la politica è quella giusta

Huijsen sarà il primo di una lunga serie di elementi che Allegri ha deciso, senza paura, di lanciare con i grandi in questa stagione e, qualcuno, ha già sfilato il posto a gente più esperta – vedi Paredes che si è accomodato in panchina – e qualcun altro ancora lo potrebbe fare nelle prossime settimane.

La politica societaria, ormai è evidente, è quella di dare spazio ai giovani che si mettono in mostra con la maglia bianconera nelle categorie minori. Che poi è l’obiettivo del club, farli crescere in Serie C e trovarseli pronti nel caso di necessità. E i frutti stanno arrivando e chissà che non ne arriveranno ancora nelle prossime settimane e nei prossimi anni. Sarebbe il giusto premio per un club che ci ha visto lungo da un poco di tempo.