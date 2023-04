Calciomercato Juventus, sfida all’Inter totale: 65 milioni

La Juventus sfida l’Inter per il gioiello della Serie A: colpo da 65 milioni per l’attaccante

La Juventus sta già guardando al prossimo calciomercato estivo per rinforzare la propria rosa e proverà a puntare sulle occasioni a parametro zero.

I bianconeri stanno cercando un nuovo attaccante per la prossima stagione. Dusan Vlahovic non sta rendendo come dovrebbe e sembra non ritrovare la condizione ideale. Alla luce del contratto in scadenza a giugno 2024, il serbo potrebbe essere sacrificato già in questa sessione di mercato. La Juve è già proiettata al suo sostituto e ha messo nel mirino anche un centravanti della Serie A. Si tratta del gioiello classe 2003 Rasmus Hojlund. Il centravanti danese è l’ultima intuizione dell’Atalanta che in estate lo ha prelevato dallo Sturm Graz. Da quando veste la maglia della ‘Dea’ ha collezionato 8 gol e 3 assist, dimostrando di avere grandissime qualità e ampi margini di miglioramento. Hojlund ha scavalcato anche Zapata e Muriel nelle gerarchie e anche con la nazionale danese si è messo in mostra, realizzando 5 gol nelle ultime due gare con la nazionale.

Juventus, testa a testa con l’Inter per Hojlund

Impossibile non notare la crescita e i numeri di Rasmus Hojlund e infatti le big di Serie A gli stanno già addosso, in vista della prossima stagione.

La Juventus lo sta seguendo già da diversi mesi e spera di stanare l’Atalanta che, però, può far leva sul contratto fino al 2027 del danese. La ‘Dea’ lo ha acquistato dallo Sturm Graz in estate per 17 milioni e ha già raggiunto una valutazione di almeno 35 milioni di euro dopo la crescita esponenziale di questi mesi. Sono tante anche le big europee ad averlo messo nel mirino; in particolare in Premier League dove Chelsea e Manchester United sono in prima linea per il gioiello danese. Anche Bayern Monaco, Paris Saint-Germain e Atletico Madrid lo stanno monitorando con attenzione ma naturalmente in Serie A anche Inter, Milan e Napoli ci stanno pensando concretamente. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere di Bergamo’, la sensazione è potrebbe lasciare l’Atalanta già in estate, ma solo per una cifra vicina ai 65-70 milioni di euro. Una cifra certamente fuori portata per i bianconeri, così come per l’Inter. La Juve, però, ha diversi giocatori che potrebbe inserire nell’affare per convincere l’Atalanta.