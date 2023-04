Paredes e la maglia dimenticata: la reazione di Allegri fa impazzire il web

Paredes e la maglia dimenticata: ieri il centrocampista argentino era in panchina senza uno dei ferri del mestiere. La reazione di Allegri

C’è una cosa che manda al manicomio Allegri. Lo abbiamo visto benissimo negli ultimi anni e soprattutto nell’ultimo periodo: quando la sua squadra nel finale di partita non riesce a gestire le situazioni e concede qualcosa agli avversari.

Epiche alcune reazioni del livornese che ha anche anticipato l’uscita dal campo in alcune occasioni. Insomma, lui queste cose non le sopporta proprio e dal minuto 85 in poi non vorrebbe proprio vedere gli avversari avvicinarsi in nessun modo nella propria aria di rigore. Dopo la serata di ieri comunque forse abbiamo scoperto un’altra cosa che dà fastidio al livornese, il fatto che i giocatori dimentichino le maglie.

Paredes e la maglia dimenticata, ecco la reazione di Allegri

E ieri sera è successo a Paredes, uno che, visto il tempo che ha passato in campo – vale a dire pochissimo – forse non potrebbe nemmeno permettersi errori del genere. Sì, perché arrivare in panchina senza maglia è sicuramente un errore, una dimenticanza imperdonabile.

Allegri quindi che voleva fare il doppio cambio mandando in campo sia lui che Pogba, ha dovuto ritardare di qualche secondo la sostituzione. Ed è stato proprio Paredes a dimenticare la maglia, elemento con il quale Allegri nel corso di questa settimana sembrerebbe abbia avuto una discussione, anche abbastanza accesa, per via del poco minutaggio che lo stesso sta avendo a disposizione. Vabbè, intanto godetevi nel video sotto la reazione.