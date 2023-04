‘Silurato’ dal Chelsea: la Juventus gli apre definitivamente le porte

Questo mese di aprile sarà davvero molto importante per capire come potrà finire la stagione della Juventus e quali risultati saranno conquistati.

La squadra bianconera non fa mistero di voler puntare in alto. Si cercherà di agguantare un posto utile in classifica di serie A per approdare alla prossima edizione della Champions League. Ma si proverà anche a vincere i due trofei nei quali si è ancora in corsa.

In Coppa Italia e in Europa League la formazione allenata da Massimiliano Allegri è intenzionata a dare filo da torcere alle avversarie. Con i giocatori che sono pronti a scrivere delle altre pagine importanti della storia bianconera. Poi nel corso delle prossime settimane si inizierà a pensare anche al mercato e alle mosse da effettuare far sì che la squadra possa rimanere sempre molto competitiva. La conferma di alcuni giocatori dipenderà anche dai risultati che la Juventus riuscirà a conquistare in questo sempre più intenso finale di stagione.

Juventus, dall’Inghilterra: fari puntati su Mendy

In ogni caso la società dovrà puntare molto sull’arrivo di nuovi esterni, considerando che bisognerà rinnovare la squadra soprattutto in quella zona del campo. Ma non solo. Si tengono sempre d’occhio quei calciatori che possono essere ingaggiati senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino, i parametri zero. Ma se ci sarà bisogno di fare investimenti non ci si tirerà indietro.

Anche per la porta non sarebbero da escludere novità. Secondo i rumors che arrivano dall’Inghilterra ed esattamente da “GiveMeSport”, la Juventus sta continuando a monitorare con particolare attenzioni le sorti di Edouard Mendy, portiere del Chelsea. Il classe 1992 in questa stagione ha giocato poco, complice anche un infortunio alla spalla. Per lui solo 11 presenze in questa stagione e la consapevolezza di non essere più il titolare. Per questo motivo non si esclude una cessione in estate.