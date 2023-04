Calciomercato Juventus, Vlahovic all’Inter: qualcuno ha detto sì

Calciomercato Juventus, continua ad essere oggetto di discussione il rendimento dell’attaccante bianconero.

Nell’azione da cui è scaturito il gol di Gatti che giovedì scorso ha consentito alla Juventus di mettere il muso davanti nella doppia sfida con lo Sporting c’è anche il suo zampino. Dusan Vlahovic non ha potuto iscrivere il suo nome nel tabellino dei marcatori ma in qualche modo è stato coprotagonista di una vittoria dal peso specifico non indifferente.

Il centravanti serbo contro i lusitani è subentrato a gara in corso. Massimiliano Allegri gli ha preferito Arek Milik, ma il polacco dopo un buon inizio si è un po’ smarrito, palesando una condizione fisica non ottimale per via dello stop dal quale è rientrato proprio nei giorni scorsi. Positivo, in ogni caso, il contributo dell’ex attaccante della Fiorentina, che però stenta ancora a decollare. Ma soprattutto a trovare quella continuità a livello realizzativo che l’aveva contraddistinto all’epoca di Firenze. Niente a che vedere con quella “macchina da gol” che era diventato quando ancora indossava la maglia viola. Poco prima dell’inizio del match, tuttavia, il Chief Football Officer bianconero Francesco Calvo aveva avuto parole al miele su di lui, ribadendo che “è sempre al centro del progetto bianconero”.

Calciomercato Juventus, Biasin: “Lo vorrei all’Inter? Certo”

In realtà il futuro di Vlahovic è ancora tutto da definire. Per la Juventus non è un incedibile. Nel senso che, se dovesse arrivare un’offerta importante – e con ogni probabilità arriverà – i bianconeri sarebbero disposti a sedersi attorno a un tavolo e a discuterne.

C’è chi però non è affatto d’accordo con una sua eventuale cessione. Il giornalista Fabrizio Biasin ad esempio, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it nella trasmissione Tvplay in onda su Twitch. “Io ci penserei un miliardo di volte su Vlahovic – ha affermato – Colpa di Allegri se non rende? No è colpa sua. Bisogna responsabilizzarli. Un giocatore anche se non si trova con un allenatore deve trovare una chiave. La prima colpa è sempre dei calciatori, ma ciò non significa che non sia all’altezza. Deve solo cambiare di testa. Se lo vogliono tenere fanno benissimo, mentre se lo vogliono vendere per me c’è la coda. Continuo a pensare che sia un calciatore da 20 gol. Lo vorrei all’Inter? Certo. Nell’estate dell’addio di Lukaku, l’Inter provò a bussare alla Fiorentina che però aveva rifiutato 70 milioni dall’Atletico Madrid e i nerazzurri non potevano offrire tanto per lui. Il primo pensiero fu su di lui ‘proviamo a fare questo miracolo’ ma non se ne fece niente“.