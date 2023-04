Sassuolo-Juventus, Allegri ne centellina il rientro: finirà in panchina

Sassuolo-Juventus, Allegri ne centellina il rientro. E anche se le condizioni sono ok il tecnico ha deciso di mandarlo in panchina. Ecco le ultime

Dopo il grande spavento contro lo Sporting, con l’uscita dal campo tra le lacrime, Szczesny torna a disposizione, da oggi, di Massimiliano Allegri.

Il portiere polacco alla fine della gara di Europa League ha voluto personalmente tranquillizzare tutti sulle sue condizioni presentandosi insieme a Perin in zona mista e spiegando quello che gli era successo. I controlli fatti nei minuti immediatamente successivi alla sua uscita dal campo hanno dato l’esito sperato e così come riportato da goal.com il portiere da oggi riprenderà ad allenarsi con la squadra. Ma nonostante questo, Allegri, avrebbe deciso di non rischiare nulla, anzi: precauzione massima per il tecnico della Juventus anche in vista della sfida in Portogallo prevista per giovedì prossimo.

Sassuolo-Juventus, tocca a Perin

E allora ecco che ci sarà ancora Perin tra i pali. E la Juve onestamente può dormire sonni tranquilli visto che il secondo portiere ha sempre dimostrato di essere assai affidabile e ha sempre dimostrato di poter giocare con regolarità.

Anche negli istanti finali contro i portoghesi una doppia parata ha permesso alla formazione bianconera di portare a casa una vittoria importantissima in vista del match di ritorno. Un doppio intervento in rapida successione che ha respinto al mittente le intenzioni de biancoverdi lusitani che speravano di rientrare in partita e che invece sono tornati a casa con una sconfitta che, la Juve, spera si possa rivelare decisiva. Insomma, Perin dal primo minuto contro il Sassuolo. Era immaginabile. Adesso è certo.