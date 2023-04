Sassuolo-Juventus, Allegri svela: “Attaccante KO”. Rebus Pogba

Sassuolo-Juventus, alla vigilia del match di campionato ha parlato mister Massimiliano Allegri in conferenza stampa: tutti i dettagli.

Domani un’altra prova da superare. I ragazzi di Allegri dovranno affrontare una trasferta tutt’altro che semplice e avranno modo di mettersi alla prova contro il Sassuolo. Squadra che, sappiamo, com’è già successo in passato e nel presente, può essere una vera e propria spina nel fianco delle big, pertanto, una partita totalmente da non sottovalutare.

Per l’occasione, Allegri, ha parlato adesso in conferenza stampa e ha risposto alle varie domande dei giornalisti. Andiamo a scoprire, in dettaglio, ciò che ha detto:

Cambio di formazione domani? Al momento posso dire che Kean non sia disponibile, fastidio al flessore per lui. Per gli altri valuterò oggi. Potrei far giocare anche altri, visto che abbiamo già giocato giovedì.

Pogba titolare e Paredes? Paredes sta bene fisicamente ed è pronto per giocare, Pogba no.

Tec come sta, deve fare pausa? Oggi parlerò con lui, se è sereno e tranquillo può venire con noi e stare in panchina. Perin è in buona condizione, portiere importante.

Pericoli Sassuolo e Frattesi? Frattesi gioca nel Sassuolo. Ma già l’avevo adocchiato con Galliani ai tempi, un ottimo giocatore. Il Sassuolo è una squadra importante, sono in una buona condizione: giocano bene tatticamente.

Punti importanti? Domani saranno essenziali, poi giovedì dobbiamo fare bene a Lisbona e ci sarà obiettivo da raggiungere. Bisogna cercare di riempire maggio con ancora più partite, giocando la semifinale e la finale di Coppa Italia.

De Sciglio? Difficilmente sarà a disposizione domani.

Come stanno gli attaccanti mentalmente? Dusan ha giocato mezz’ora l’altro giorno: è in buona condizione, domani sarà della partita. Di Maria devo vedere oggi. Chiesa vediamo, ha giocato molto ed ha dei margini incredibili di miglioramento, lui è unico. Milik è affidabile. Sono sereno sotto questo aspetto.