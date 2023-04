Sassuolo-Juventus, doppia assenza UFFICIALE: i convocati di Allegri

Sassuolo-Juventus, ufficializzati i convocati per la sfida con gli emiliani. Arriva l’annuncio: ecco le scelte di Massimiliano Allegri.

Ultimissime notizie sulla Juventus: ecco i convocati per la partita di campionato contro il Sassuolo. C’è l’annuncio sugli infortunati e i giocatori disponibili per la trasferta di Reggio Emilia contro i neroverdi.

E’ stata resa nota la lista dei giocatori convocati dalla Juventus, che sarà impegnata domenica alle ore 18 contro il Sassuolo. Una partita importante per i bianconeri che vogliono allungare in classifica in attesa della sentenza, contro la penalizzazione di quindici punti in classifica, del Collegio di Garanzia del Coni, prevista per il prossimo 19 aprile.

La sfida contro la squadra di Dionisi non sarà facile. I bianconeri sono attesi da una trasferta davvero insidiosa, con il Sassuolo che ha tutte le carte in regola per creare problemi alla Vecchia Signora. Ecco in che modo Massimiliano Allegri ha preparato questo match: svelata la lista dei convocati Juventus, ecco le scelte sugli infortunati. Fino alla fine giocatori come Szczesny, Bremer, Pogba e Vlahovic sono stati in dubbio.

Sassuolo-Juventus: le convocazioni di Allegri

Si avvicina la partita di campionato tra Juventus e Sassuolo. Allegri ha diramato la lista dei convocati: c’è l’annuncio sugli infortunati che spiazza i tifosi. Ecco chi mancherà in attacco.

Il grande assente del match del Mapei Stadium è il terzino brasiliano Alex Sandro, fermato da un risentimento muscolare. Al suo posto è stato convocato Barbieri della Next Gen. Spicca anche l’assenza – ma questa era annunciata – di Kean, che aveva accusato un problema muscolare durante l’ultimo allenamento. Si riducono dunque le alternative in attacco per Massimiliano Allegri, che dovrebbe far partire dal 1′ Vlahovic e Di Maria. Ma ecco la lista completa dei convocati:

Portieri: Szczęsny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: Bremer, Danilo, Gatti, Bonucci, Rugani, Barbieri.

Centrocampisti: Locatelli, Pogba, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli, Chiesa.

Attaccanti: Vlahovic, Milik, Di Maria, Soulé, Iling-Junior.