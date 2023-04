Calciomercato Juventus, decisione definitiva: hanno scelto Kane

Calciomercato Juventus, la prossima estate il forte centravanti inglese potrebbe dire addio al Tottenham.

Lui ha più volte ribadito di non essere ancora pronto a prendere una decisione. Che aspetterà l’arrivo dell’estate, prima di scegliere in quale avventura, tra le tante che gli sono state prospettate, cimentarsi. Vuole prendersela comoda, quindi, Harry Kane, il cui contratto con il Tottenham scadrà nel prossimo 2024.

E che, per via delle sue caratteristiche particolarmente appetibili, sarà indubbiamente uno dei profili più ambiti e ricercati nella prossima sessione di calciomercato. Ci aspetta un’estate caldissima, dunque, soprattutto perché il calciatore inglese fa gola ad alcuni dei club più prestigiosi del panorama europeo. Sono alla finestra già da tempo, in attesa di un suo cenno, sia il Bayern Monaco che il Manchester United. Solo che lui, appunto, non ha ancora deciso cosa fare del suo futuro. O forse sì. Già, perché nelle ultime ore è circolata un’indiscrezione che, se confermata, inaugurerebbe scenari del tutto inediti.

Calciomercato Juventus, il Manchester United in pole su Kane: addio Vlahovic?

Pare infatti, come riferiscono da Renovo, che Kane possa essere molto più interessato al Manchester United che non al Bayern Monaco. Non perché abbia una preferenza oggettiva per la squadra allenata da Erik ten Hag, ma perché preferirebbe, stando a quanto trapelato, rimanere in Premier League.

Cosa che, se confermata, spingerà gli inglesi ad avanzare quanto prima un’offerta consistente e ad abbandonare, di conseguenza, le altre piste fin qui battute. Nel caso in cui Kane dovesse sbarcare ad Old Trafford, l’ipotesi di Dusan Vlahovic al Manchester United potrebbe infatti tramontare definitivamente. Il centravanti serbo, secondo quanto era trapelato a febbraio, era stato a tanto così dal lasciare Torino per approdare in Premier League, alla corte di ten Hag. La società gli aveva offerto 120 milioni di euro, ma l’affare era poi sfumato. I britannici avrebbero probabilmente ritentato in estate, ma il miraggio di Harry Kane in Premier League potrebbe farli desistere e spalancare le porte, di fatto, ad un possibile rinnovo di Vlahovic con la Juventus.