“Li seguiamo”: melina Calvo, indizio sul nuovo colpo della Juventus

Poco prima del fischio d’inizio della gara tra Sassuolo e Juventus, il Chief bianconero Francesco Calvo ha parlato ai microfoni di DAZN dando anche un indizio di mercato

A pochi minuti dall’inizio di Sassuolo-Juve, Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juventus, ha così parlato ai microfoni di DAZN, toccando svariati argomenti.

Immancabile una domanda sul debutto di Tommaso Barbieri che è sceso in campo dal primi minuto contro il Sassuolo. Il terzino destro classe 2002 è diventato il sesto giocatore a giocare da titolare proveniente dalla Next Gen. L’ennesimo talento lanciato da Allegri. In merito si è espresso proprio Francesco Calvo nel pre-partita: “Chiaramente è emozionato, i compagni lo stanno aiutando a farlo sentire a casa; è il suo esordio ed è il sesto calciatore che esordisce dalla Next Gen. Quest’anno è il consolidamento del progetto, che sta assumendo regolarità. Per noi avere così tanti giovani in squadra è un motivo di grande orgoglio: formare giocatori italiani che possano ambire alla Nazionale è il nostro obiettivo e uno dei nostri motivi d’orgoglio”.

Juventus, la situazione su Frattesi: “Noi seguiamo tutti i giocatori forti”

Negli ultimi giorni si sono fatte sempre più intense le voci di calciomercato relative a Davide Frattesi. Il centrocampista italiano piace a tante squadre di Serie A e potrebbe diventare un obiettivo concreto anche dei bianconeri.

Oggi Frattesi è in campo proprio contro la Juve e in merito alle voci di mercato relative al suo accostamento alla ‘Vecchia Signora’, Francesco Calvo ha risposto così: “Credo che oggi parlare nello specifico di un giocatore del Sassuolo non sia corretto. Se non seguissimo tutti i giocatori forti italiani e giovani che militano in Serie A non faremmo bene il nostro lavoro. Chiaramente guardiamo tutti i giocatori forti che possono essere importanti per la Juventus. Frattesi è un giocatore molto forte che, come detto da Giovanni Carevali, è pronto per una big di Serie A, che sia la Juventus o che sia un’altra squadra. L’importante è che sia pronto a giocare in una squadra forte e di alto livello”.