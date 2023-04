Colpo in Serie A, subito alla Juventus: Max ha messo la freccia

Colpo in Serie A, la Juventus ha accelerato e adesso è in pole position. Massimiliano Allegri ha la sua freccia per la prossima stagione

Non vuole perdere tempo la Juventus anche per non rischiare di ritrovarsi in un’asta la prossima stagione visto che il giocatore interessa già a molti club.

I bianconeri a quanto pare hanno deciso di dare una forte accelerata per un elemento che gioca in Serie A e che si sta mettendo in mostra con la maglia dell’Empoli. Un giocatore giovane, di prospettiva, in un reparto, quello arretrato, che sarà al centro di grandi manovre per la prossima stagione. Parliamo di Fabiano Parisi, classe 2000, esterno mancino che in questa annata nella massima serie ha collezionato fino al momento 27 presenze condite da 2 gol e un assist. Insomma, un giocatore che sa anche farsi trovare pronto in fase offensiva e che ha una bella gamba.

Colpo in Serie A, la Juventus in pole per Parisi

Secondo quanto riportato dall’insider bianconero su Twitter Matthijs_Pog la Juventus sarebbe in pole position per le prestazioni di Parisi che ha un contratto che lo lega alla società toscana fino al 2025.

Su di lui nel corso degli ultimi mesi sono state diverse le voci che lo vedevano nel mirino anche di Inter e Milan. Ma pure altri club della Serie A per la prossima estate ci potrebbero fare un pensiero. I bianconeri però al momento e secondo quanto riferito sembrano essere in pole position davanti a tutti. E vedremo se questa trattativa andrà in porto. L’operazione non è gratis ovviamente: si parla di una richiesta vicina agli 8 milioni di euro da parte della società di Corsi. Ma forse per qualcosa in meno si potrebbe strappare il cartellino. Ovviamente se non si presenterà qualche altro club. Per questo la Juve vuole chiudere presto.