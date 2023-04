Sassuolo-Juventus, la svolta è storica: Allegri lo lancia dal 1’

Sassuolo-Juventus, Allegri ha in mente di far debuttare un altro giovanissimo dal primo minuto. Rivoluzione in mezzo al campo

La Juventus sarà impegnata oggi pomeriggio (si comincia alle 18) sul campo del Sassuolo. Ovvio che i pensieri di molti sono rivolti alla partita di giovedì prossimo in casa dello Sporting che potrebbe dare l’accesso alla semifinale di Europa League. Ma visti i risultati che sono venuti fuori ieri dal campionato italiano, sarebbe un peccato non sfruttare l’occasione.

Turnover sì, quindi, ma non tantissimo. E, secondo le ultime indiscrezioni, il reparto che potrebbe avere una vera e propria rivoluzione è quello centrale. Non solo perché Paredes, dopo il presunto litigio, dovrebbe finalmente trovare una maglia da titolare, ma anche per la scelta che si profila sulla corsia destra dove Max sembra essere intenzionato a mandare in campo un altro elemento giovanissimo dal primo minuto.

Sassuolo-Juventus, gioca Barbieri

A destra, in mezzo al campo, nel classico ormai 3-5-2 che sta accompagnando la Juventus quasi dall’inizio della stagione, ci potrebbe essere spazio per Tommaso Barbieri, classe 2000, giocatore della Next Gen che in questa stagione, in Serie C, ha messo a referto 19 presenze e un assist.

Il giocatore è legato alla Juventus da un contratto fino al 2026. Ma questo ad Allegri poco importa: lui ha fatto vedere già diverse volte nel corso di questa stagione di non guardare né i contratti e né la carta d’identità dei giocatori. In campo va chi merita di farlo, chi si allena bene, e chi dà garanzie. Ovvio che senza la partita europea di giovedì forse le scelte sarebbero state diverse, ma in ogni caso la svolta è pronta a destra. Dentro il 23enne di Magenta

Ecco, infine, quella che potrebbe essere la formazione della Juventus contro il Sassuolo.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Barbieri, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic.