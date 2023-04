Fiato sospeso Juventus, incontro con l’Inter: blitz in sede

Fiato sospeso Juventus, il procuratore del centrocampista è stato avvistato fuori dalla sede del club nerazzurro.

Non è stata una prestazione brillante quella che ieri la Juventus ha offerto a Reggio Emilia, tutt’altro. Ed un Sassuolo in fiducia ne ha approfittato, costringendo i bianconeri a mandare giù un altro boccone amaro dopo quello della settimana precedente contro la Lazio all’Olimpico. La squadra di Massimiliano Allegri non ha racimolato neppure un punto nelle ultime due gare di campionato, rallentando la propria ricorsa verso il quarto posto.

Il tecnico livornese, il primo ad essere finito sul banco degli imputati per via della proposta di gioco quasi inesistente, era molto rammaricato a fine gara. Per la brutta prova dei suoi giocatori ma soprattutto perché la Juventus ha gettato alle ortiche una grande occasione. Sei punti con Lazio e Sassuolo avrebbero fatto decisamente comodo, alla luce dei continui passi falsi delle due milanesi. Che nel fine settimana, distratte dagli imminenti impegni in Champions League contro Napoli e Benfica, hanno di nuovo zoppicato.

Fiato sospeso Juventus, l’agente di Frattesi incontra l’Inter

Il quarto posto e la Champions League, dunque, si sono di nuovo allontanati. Ora non resta che capire cosa succederà tra due giorni, quando conosceremo l’esito del ricorso del club bianconero in merito alla penalizzazione di 15 punti. Tutti con il fiato sospeso in attesa della sentenza del Collegio di Garanzia del Coni, che potrebbe annullare la sanzione.

La Juventus con quindici punti in più in classifica sarebbe terza dietro alla Lazio e le basterebbero poche vittorie per ipotecare la qualificazione alla coppa più importante ed ambita. E ovviamente più ricca. Senza gli introiti della Champions League potrebbe sfumare ad esempio l’acquisto di Davide Frattesi, uno degli obiettivi dichiarati del club bianconero. Sul centrocampista del Sassuolo diventa intanto più forte il pressing dell’Inter. Come svelato da Giorgio Musso di Calciomercato.it, il procuratore del giocatore, Beppe Riso, oggi è stato avvistato presso la sede dell’Inter.