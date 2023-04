Illecito Juventus, Elkann alza la voce: l’ha detto davvero

Juventus, Elkann ha parlato apertamente con una lettera agli azionisti Exor: tutti i dettagli della situazione.

Come comunicato, anche, da ‘Giovanni Albanese’ sul suo profilo Twitter, John Elkann avrebbe, con una lettera diretta agli azionisti Exor, “negato ogni illecito” da parte del club bianconero.

Come scritto, infatti, dal giornalista Giovanni Albanese, avrebbe così preso posizione con una lettera proprio indirizzata agli azionisti.

Elkann agli azionisti Exor: “La Juventus nega ogni illecito”

Mercoledì, infatti, i bianconeri aspettano la sentenza che stabilirà se quei 15 punti di penalizzazione verranno riottenuti oppure no. Certamente, l’ultima sconfitta sul campo allontana ancora di più i bianconeri dalla zona europea (momentanea) ma, certamente, in caso di riottenimento dei punti guadagnati sul campo, allora, la Juventus sarebbe comunque sul podio e in piena zona Champions League.

I ragazzi, intanto, si concentrano sul campo. Giovedì ci sarà già una sfida cruciale. Un faccia a faccia con lo Sporting per una qualificazione che è importantissima e darebbe il passaggio del turno arrivando, quindi, alle semifinali di una competizione che è già l’obiettivo stagionale dei bianconeri. L’Europa League potrebbe rappresentare un traguardo importante in questa stagione e, pertanto, giovedì la partita sarà cruciale in tal senso. Staremo a vedere quale risultato otterrà la Juventus in attesa anche di capire cosa succederà extra campo.