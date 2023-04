Mazzata Juventus per la manovra stipendi: “Non si può discutere”

Mazzata Juventus per la manovra stipendi: la sentenza arriva in diretta. Ecco quello che potrebbe succedere attorno alla squadra di Allegri

Saranno giorni intensi per la Juventus di Massimiliano Allegri. Perché prima della gara di Europa League contro lo Sporting, ci dovrebbe essere la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni sui quindici punti di penalizzazione inflitti al club piemontese.

Giorni che potrebbero stravolgere la classifica, e ridare fiato ad una graduatoria che adesso vede Danilo e compagni fuori dalla zona Europa per la prossima stagione. E le sensazioni, almeno per quanto riguarda la giornata di mercoledì, sono davvero positive. A conferma di questo, e a spiegare quello che è il suo pensiero, ci ha pensato il giornalista de La Stampa Barillà, che è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it sulla consueta diretta Twitch inonda su TVPLAY.

Mazzata per la Juventus, ecco le parole di Barillà

“Sono ottimista per il filone plusvalenze perché ho seguito la linea difensiva della Juventus. Il problema è capire cosa succederà con gli stipendi, dando il beneficio massimo alla Juventus anche per il comunicato di Elkann di oggi. Però dobbiamo mettere in conto una cosa: se sulle plusvalenze possiamo parlare ore e ore, sugli stipendi, se sono stati fatti in maniera poco trasparenti, allora diventati dei fatti”.

Insomma, la mazzata potrebbe arrivare per l’ormai famosa manovra stipendi. Così come si sa da diverso tempo e non per altro.