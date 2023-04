Il board approva la maxi offerta: addio Juve, colpo gobbo Reds

Il board approva la maxi offerta, il Consiglio d’amministrazione ha dato il via per l’offerta che verrà sottoposta al club londinese.

Le due grandi deluse di quest’edizione della Premier League si stanno già muovendo per rinforzare le rispettive rose in vista della prossima stagione. Le risorse come al solito non mancano ma con ogni probabilità entrambe dovranno fare i conti con qualche rifiuto eccellente, dato che difficilmente disputeranno la Champions League.

Per Chelsea e Liverpool, nonostante i soldi investiti sul mercato, si stanno per chiudere due annate fallimentari. I Blues, che tra qualche minuto scenderanno in campo nei quarti di finale di Champions contro il Real Madrid, sono con un piede fuori dalla competizione. Hanno perso 2-0 l’andata in Spagna e, a meno di clamorose rimonte, stasera giocheranno la loro ultima partita nella coppa dalle grandi orecchie (almeno per quest’anno). In campionato invece la situazione è paradossale. Il ricchissimo Chelsea, che non ha badato a spese nelle ultime due sessioni, è scivolato nella parte destra della classifica dopo aver cambiato già due tecnici. Quasi impossibile che riesca a rientrare tra le prime quattro.

Il board approva la maxi offerta, il Liverpool ora fa sul serio per Mount

Il Liverpool in classifica è messo meglio ma per riacciuffare il quarto posto servirà un vero e proprio miracolo. C’è tuttavia un interessante intreccio di mercato che vede protagonisti i due club, pronti a rimediare agli errori commessi la scorsa estate.

I Reds vorrebbero regalarsi uno dei centrocampisti più forti e promettenti in circolazione: si tratta dell’inglese Jude Bellingham, oggi al Borussia Dortmund. Arrivare al giocatore giallonero, tuttavia, non sarà facilissimo. L’idea è quella di cautelarsi con un piano B, che potrebbe essere Mason Mount, trequartista di proprietà del Chelsea, che a Londra non sta trovando molto spazio. Fuori dalla Champions League, i londinesi rischiano di dover cedere qualcuno e l’indiziato sarebbe proprio il calciatore cresciuto nel vivaio del club, seguito con interesse anche dalla Juventus. Secondo Football Insider, il CdA del Liverpool avrebbe “approvato” l’offerta che i dirigenti hanno preparato per convincere il Chelsea a liberare Mount, il cui contratto è in scadenza nel 2024.