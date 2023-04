Conte tra la Juventus e l’Inter, svolta improvvisa: “Lo ha già avvicinato”

Non c’è tregua in questo mese di aprile per una Juventus che si lecca le ferite dopo la sconfitta con il Sassuolo.

Per i bianconeri è arrivato un brusco stocco sul campo dei neroverdi di mister Dionisi. La rete di Defrel che ha deciso l’incontro è un brusco freno verso le ambizioni dei bianconeri per la partecipazione alla prossima Champions League. Conquistare il quarto posto sta diventando sempre più complicato ma rimane l’obiettivo minimo da raggiungere in questa finale di stagione.

Senza dimenticare però che si può partecipare alla prossima edizione della Champions League anche vincendo l’Europa League nella quale si è in corsa, giovedì sera la sfida con lo Sporting CP. Per il momento dunque è rimandato ogni discorso di mercato. Anche se non ci sono dubbi sul fatto che nel corso delle prossime settimane la dirigenza bianconera si dovrà adoperare per trovare le pedine adatte per la squadra del futuro.

Juventus, niente Conte: per De Paola è vicino all’Inter

A proposito di squadra del futuro, chi ci sarà a guidarla? Si è parlato molto di un possibile avvicendamento per Allegri, legato alla Juventus comunque da un contratto molto lungo. La sua permanenza al momento non sembra essere in dubbio, nonostante i continui rumors che riguardano Zizou Zidane e Antonio Conte.

Il giornalista Paolo De Paola ai microfoni di TVPLAY_CMIT ha parlato di quello che potrebbe essere il futuro dell’allenatore leccese. “Conte è stato avvicinato dall’Inter che cercherà di chiudere. Tutti smentiranno questa voce ma radiomercato suggerisce questo: l’Inter sta avvicinando Conte. Ci sarà poi una rivoluzione nella rosa, luui andò via perché non fu fatta una rivoluzione con sette calciatori. Qua stiamo parlando di undici” sono le sue parole. Che lo allontanano di fatto dalla Juventus.