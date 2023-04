Volano gli stracci a fine partita: provvedimenti infuocati della Procura Federale

Provvedimenti infuocati in vista da parte della Procura Federale: scontri verbali a fine partita

La Juventus aspetta con ansia la sentenza di mercoledì 19 aprile da parte del Collegio di Garanzia del CONI e intanto prepara la trasferta di Lisbona contro lo Sporting CP, valevole per i quarti di ritorno di Europa League.

La Juventus è attesa da una serie di partite molto complicate che decreteranno il destino di questa stagione. Dopo lo Sporting ci sarà il big match di campionato contro il Napoli all’Allianz Stadium. Successivamente il 26 i bianconeri torneranno a San Siro per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter. A seguire se la vedranno col Bologna di Thiago Motta. Il 3 maggio è in programma Juventus-Lecce che precederà la gara del 7 maggio forse decisiva contro l’Atalanta. Proprio in quella occasione potrebbe non esserci l’allenatore della ‘Dea’. Gian Piero Gasperini, infatti, adesso rischia grosso, in seguito ai comportamenti avuti ieri al termine di Fiorentina-Atalanta. Di seguito ricostruiamo quanto accaduto.

Gasperini rischia di saltare Atalanta-Juventus del 7 maggio

Al termine della gara dell’Artemio Franchi, non sono mancate le scintille e tra i protagonisti in negativo c’è l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini.

Rientrato negli spogliatoi a fine partita, l’allenatore del club bergamasco si è reso protagonista di due episodi che di certo non sono passati inosservati e che potrebbero costargli caro. Come riportato dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, rientrando negli spogliatoi, l’allenatore della ‘Dea’ ha avuto un battibecco (con tanto di offese) con il personale presente all’interno dello stadio. Successivamente, scendendo verso le stanze riservate alla squadra ospite, ha avuto un altro scontro verbale con i dirigenti della Fiorentina. Dopo una serie di insulti, è stato anche sfiorato lo scontro fisico. Un episodio che difficilmente verrà accantonato senza provvedimenti. Non a caso i rappresentanti della Procura Federale hanno preso nota dell’accaduto e oggi potrebbero aprire un fascicolo d’inchiesta contro Gasperini. In quel caso l’allenatore della Dea rischia di saltare, quasi sicuramente, la gara del weekend contro la Roma ma anche le successive, tra cui quella del 7 maggio contro la Juventus al Gewiss Stadium.