Morata-Lukaku, comunicazione recepita: la Juventus ha il suo nuovo bomber

Calciomercato Juventus, scatta l’effetto domino: l’Atletico Madrid ha deciso su chi puntare la prossima stagione. E i bianconeri hanno il “nuovo” bomber

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Non solo due volte, ma forse tre. Sì, perché l’amore tra la Juventus e Morata, nonostante un doppio addio, non è mai del tutto sfumato. E potrebbe tornare prepotentemente a fiorire la prossima estate.

Sappiamo benissimo che la società bianconera, anche lo scorso anno, ha cercato in tutti i modi di trattenere lo spagnolo: ma le intenzioni si sono scontrate con la decisione dei madrileni di non abbassare il costo del cartellino nonostante già 20 milioni di euro presi dai piemontesi per il prestito biennale. Un’operazione sfumata che poi ha portato Milik in bianconero. E senza dubbio la Juve ci ha visto lungo anche perché il polacco con 7 milioni dovrebbe essere riscattato in toto dal Marsiglia. Ma Morata rimane un pallino, come sempre, e Simeone è convinto che Allegri – o chi per lui – la prossima stagione potrebbe tornare alla carica.

Calciomercato Juventus, Lukaku libera Morata

Evidentemente il Cholo ha capito, inoltre, secondo quanto da Elgoldigital.com, che Morata non è così felice di rimanere a Madrid, tant’è che in vista di un possibile addio ha già messo nel mirino il sostituto: si parla di Lukaku, che dovrebbe tornare al Chelsea lasciando l’Inter alla fine della stagione.

E l’intreccio con il Chelsea per i Colchoneros potrebbe essere doppio, visto che a Londra c’è anche Joao Felix al momento che potrebbe entrare in questa trattativa. Ma questi sono altri discorsi che alla Juve interessano poco: il pensiero a quanto pare dalle parti della Continassa è quello di riuscire a riprendere Morata che a Torino ha sempre fatto bene e che potrebbe fare ancora bene. La via sembra essere spianata.