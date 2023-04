Penalizzazione Juventus, Malagò sbotta: “Non me lo sentirete mai dire”

Il presidente del Coni non ha voluto parlare dell’attuale situazione della Juventus: tutti i dettagli della questione.

Il verdetto sulla penalizzazione dei bianconeri arriverà tra non molto ma adesso, proprio sulla questione, è stato domandato al presidente del Coni, Malagò cosa pensasse sulla questione.

Ma a riguardo, come si evince dalla sua dichiarazione, Malagò non ha voluto esprimersi sulla questione e sul ricorso della Juventus che, appunto, potrebbe già avere il suo verdetto nella giornata di domani.

Malagò non commenta il ricorso dei bianconeri: “Non aggiungo altro”

Come viene riportato da ‘Mirko Nicolino’ su Twitter, “A margine del premio Brera, il presidente del Coni, Malagò non vuole esprimersi sul ricorso della Juventus”.

Ecco, secondo l’indiscrezione di ‘Nicolino’, le parole rilasciate, proprio, da Malagò: “Non mi sentirete mai farlo perché ci sono persone estremamente competenti come curriculum e conoscenze che devono farlo di lavoro. Poi, come tutte le vicende, uno può condividere o no sotto il profilo anche tecnico o giuridico, ma gli organi competenti faranno le loro valutazioni. Io non aggiungo altro“. In sostanza, adesso, non ci resta che attendere il verdetto che arriverà, già, nella giornata di domani.