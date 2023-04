Semaforo rosso Elkann, il ‘palazzo‘ è di gomma: “Ricorso rigettato: sanzione ingiusta”

In casa Juventus tutti sperano che domani possa essere un giorno positivo per le vicende di casa bianconera, Elkann e i tifosi bianconeri sono in attesa.

Il 19 aprile è il giorno che potrebbe riscrivere la classifica di serie A, visto che si conoscerà l’esito del ricorso contro i 15 punti di penalizzazione inflitti per il “caso plusvalenze”. La Juve, con un esito positivo, si ritroverebbe proiettata in zona Champions.

Una giornata che dunque sarà seguita con grande apprensione da parte della tifoseria, nel contesto di una settimana decisiva anche per le sorti della squadra di Allegri in Europa League. E sicuramente anche presidente della holding Exor, proprietaria della maggioranza della Juventus, John Elkann, attende notizie positive.

Respinto il ricorso della Ferrari in F1

Elkann però segue con attenzione le vicende non solo di casa Juventus ma anche, ovviamente, della Ferrari. Non arrivano però buone notizie in F1, visto che la Fia ha respinto l’istanza della scuderia del cavallino per il diritto di revisione della penalità inflitta a Carlos Sainz nel GP d’Australia.

🎙️#Turrini: "Rigettato il ricorso #Ferrari? Il povero #Sainz è una vittima, una sanzione ingiusta. 5 secondi di penalità con un solo giro, chiaro che perdi diverse posizioni. Il potere politico della Rossa è un po' debole, chissà che quello di #Elkann sia più forte nel calcio…" — Tutti Convocati (@tutticonvocati) April 18, 2023

Cinque secondi che sono stati scontati in regime di Safety Car e che hanno fatto scivolare Sainz al dodicesimo posto. Il giornalista Turrini a “Tutti Convocati” ha commentato questa decisione: “Rigettato il ricorso? Il povero Sainz è una vittima, una sanzione ingiusta. 5 secondi di penalità con un solo giro, chiaro che perdi diverse posizioni. Il potere politico della Rossa è un po’ debole, chissà che quello di Elkann sia più forte nel calcio…”. E’ quello che sperano i tifosi della Juventus…