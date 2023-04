Sporting-Juventus, recupero immediato: sarà regolarmente convocato

Sporting-Juventus, il recupero dopo il problema dello scorso fine settimane è immediato. Convocazione sicura in vista di giovedì

Nell’attesa di domani che, ricordiamo, sarà una giornata troppo importante per la Juventus, la squadra di Allegri sta preparando un’altra giornata importante, quella di giovedì, che vedrà la truppa bianconera scendere in campo in Portogallo contro lo Sporting per la sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa League.

Si riparte dall’1-0 dell’andata firmato dalla zampata di Gatti arrivata nel secondo tempo. Ma questo non rende ovviamente tranquilla la Veccia Signora, visto che i portoghesi hanno dimostrato di avere delle qualità tecniche importanti che possono fare la differenza. Inoltre, Amorim, potrà di nuovo contare su un giocatore che in campionato, nello scorso weekend, non è sceso in campo per un problema di gastroenterite.

Sporting-Juventus, Amorim recupera Edwards

La squadra portoghese infatti è tornata ad allenarsi in vista appunto della Juventus e chi ha giocato contro l’Arouca – match pareggiato 1-1 – ha fatto lavoro di scarico, mentre il resto del gruppo, compreso Edwars, ha lavorato in maniera diversa.

Non ci sono dubbi che il giocatore, smaltiti i problemi, sarà tra i convocati per il match contro i bianconeri che anche da quelle parti vale una stagione intera.