Sporting-Juventus, i convocati di Allegri: UFFICIALE, è successo ancora

La Juventus si appresta ad affrontare una delle gare più decisive della stagione, i quarti di finale di ritorno di Europa League contro lo Sporting CP.

I bianconeri si giocheranno l’accesso alla semifinale al José Alvalade di Lisbona, giovedì alle 21:00. La squadra di Allegri riparte dall’1-0 di vantaggio, un risultato che non mette certo a riparo da rischi. Inoltre nelle ultime due gare di campionato sono arrivate due sconfitte contro Lazio e Sassuolo e il morale della squadra non è certamente dei migliori. L’Europa League, però, è un obiettivo concreto che la Juventus non vuole lasciarsi sfuggire.

Il ballottaggio aperto è quello tra Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik. Uno dei due giocherà al fianco di Angel Di Maria. Non ci sarà, invece, Moise Kean per un problema fisico. Il centravanti italiano, infatti, non compare tra i convocati. In ripresa Paul Pogba e Federico Chiesa, entrambi in campo col Sassuolo per uno spezzone di partita e vogliosi di dare il loro contributo contro lo Sporting. Rosa quasi tutta al completo, dunque, sulla falsariga di quanto accorso con il Sassuolo. Di seguito vi illustriamo la lista dei convocati di Massimiliano Allegri.

Juventus, i convocati per lo Sporting: out Kean

PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Perin

DIFENSORI: De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani

CENTROCAMPISTI: Locatelli, Pogba, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli

ATTACCANTI: Chiesa, Vlahovic, Milik, Di Maria, Soulé