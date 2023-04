Calciomercato Juventus, accordo con Firmino: firma giallorossa

Calciomercato Juventus, firma giallorossa pronta ad essere depositata. Il futuro del bomber brasiliano deciso.

Si è parlato a lungo di Firmino. L’attaccante brasiliano non è più una proprietà del Liverpool e, da tempo, si parla anche di possibili nuove destinazioni. Fra queste, adesso, c’è assolutamente una favorita.

Come viene anche confermato dalle indiscrezioni, nel futuro dell’attaccante ci sarebbero i giallorossi ma non la Roma, bensì quelli di Istanbul. Il giocatore sarebbe pronto a raggiungere Zaniolo in una squadra che, adesso, vuole costruire ancora con un acquisto importante proprio in fase offensiva: il Galatasaray.

Firmino al Galatasaray: accordo trovato

Come viene anche riportato dal sito turco ‘Ajansspor.com’, l’attaccante del Liverpool avrebbe già trovato l’accordo con il Galatasaray e sarebbe pronto al trasferimento nel club giallorosso.

Firmino sembra ad un passo da diventare un nuovo attaccante giallorosso, e proprio in Turchia potrebbe trovare un altro ex giallorosso (della Roma) Nicolò Zaniolo. Il trasferimento di Firmino verrebbe, dunque, chiuso nella prossima stagione da free agent, con il trasferimento del bomber brasiliano a parametro zero. Un colpo importante per un club che, adesso, visti anche i nomi dei giocatori in rosa vuole imporsi a livello europeo. Staremo a vedere se questa operazione andrà in porto come sembra ma, certamente, Firmino rappresenterà un upgrade importante per la squadra turca. Discorso chiuso per la Juventus che lo stava seguendo qualche mese fa e che, adesso, avrebbe cambiato obiettivi per la prossima stagione, magari puntando di più sul made in Italy dei giovani.