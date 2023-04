Buffonata ai danni della Juventus: Chinè pronto alle dimissioni!

Giusse Chinè sarebbe pronto alle dimissioni. Clamorosa, l’ultima notizia che sta circolando, adesso, sui social.

Chinè sarebbe pronto alle dimissioni. Così viene comunicato in un indiscrezione da ‘Tuttomercatoweb’.

La Juventus sta ancora aspettando il verdetto sul caso ‘plusvalenze’ e il suo possibile riottenimento dei 15 punti di penalizzazione che, in caso positivo, ridarebbero ai bianconeri il posizionamento in zona europea: terzi in classifica.

Chinè pronto alle dimissioni: il caso

Mentre, però, tutto il mondo bianconero scalpita per avere questa sentenza che già doveva arrivare ieri ma che è stata poi posticipata ad oggi, fa rumore l’ultima notizia apparsa, proprio, sul web: le possibili dimissioni di Chinè.

Non ci resta che attendere, dunque, possibili novità sul caso che in questo momento è già trend dei social, in attesa, ovviamente, di avere anche il verdetto sui 15 punti che non dovrebbe tardare ad arrivare oggi pomeriggio.