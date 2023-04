Calciomercato Juventus, scippo in Premier League: addio gratis

Calciomercato Juventus, rinforzo gratis a centrocampo. Pressing decisivo per il sì, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Come sovente evidenziato, la squadra di Allegri dovrà essere brava ad affrontare in modo serio e concreto una parentesi di stagione importantissima, attualmente contraddistinta dal ripristino della terza posizione nonché da un triplo appuntamento che potrebbe portare la Vecchia Signora a giocarsi due finali nel corso del prossimo bimestre.

Fondamentale, però, il ragionare step by step, come sempre fatto dalla squadra fino a questo momento, al fine di gestire con maestria un rush finale di stagione potenzialmente decisivo. Da quest’ultimo potrebbe sicuramente dipendere l’impostazione delle prossime mosse di mercato, alla luce dei diversi cambiamenti che, indipendentemente dai risultati ottenuti sul campo, andranno ponderati nel prossimo futuro.

Calciomercato Juventus, Tielemans gratis all’Arsenal: aumenta la fiducia

Molto importante, dunque, il rimpinguare le risorse di una compagine che, anche in una delle annate più complicate e singolari del suo recente passato, ha dimostrato di avere defezioni ma altrettanti margini di crescita che dovranno rappresentare base di partenza per un modus operandi da seguire dal mese di giugno in poi.

Un po’come in tante altre società, anche tra le fila juventine si registra la volontà di apportare modifiche importanti ma alle giuste condizioni, soprattutto in vista delle diverse occasioni di mercato che già oggi si starebbero profilando. Abbiamo visto come la strada tracciata fino a questo momento si sia contraddistinta per un equilibrio tra esborsi importanti e approdi a condizioni più che vantaggiose.

La lista potrebbe crescere nel prossimo calciomercato, soprattutto alla luce dei diversi elementi fin qui monitorati dagli addetti ai lavori. Particolare attenzione merita però il Tweet del giornalista Rudi Galetti, a detta del quale Youri Tielemans sarebbe sempre più vicino all’Arsenal.

Finito nel mirino, tra le varie, anche di Juventus e Roma, il talentuoso belga non rinnoverà il contratto in scadenza e potrà a breve trasferirsi in una nuova dimensione con lo status di free-agent. La fiducia dei Gunners sarebbe in questi giorni aumentata, come evidenziato anche dai diversi tentativi finalizzati all’anticipare la concorrenza.