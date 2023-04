Juventus, sospiro di sollievo Bremer: le condizioni del brasiliano

Juventus, l’ex granata era stato costretto ad abbandonare il campo nella notte di Lisbona per un problema muscolare.

Bremer, forse uno degli elementi più continui in questa stagione della Juventus, che ha già trovato nel roccioso difensore brasiliano la sua certezza: solidità come pochi altri, nonché titolare inamovibile di Allegri, ieri, durante la sfida di Europa League, ha dovuto uscire dal campo per un problema muscolare.

In un primo momento si ipotizzava che il difensore si sarebbe dovuto sottoporre ai consuetudinari esami per stabilire l’entità dell’infortunio. Ovviamente, anche, per capire, gli eventuali tempi di recupero visto che il mese in corso vedrà i bianconeri impegnati in sfide – decisamente – cruciali per la stagione ancora nel pieno del suo corso tra Europa, Coppa Italia ma soprattutto campionato.

Juventus, Bremer sta bene e si è allenato con la squadra

Come riferisce il giornalista della Gazzetta dello Sport Giovanni Albanese in un tweet, il difensore ex Toro sta bene ed oggi pomeriggio si è allenato con la squadra. Non c’è stato bisogno, dunque, di effettuare alcun tipo di esame.

La #Juventus si è allenata al rientro da Lisbona: scarico per chi ha giocato ieri, compreso #Bremer. Il brasiliano non preoccupa. — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) April 21, 2023

La Juventus, come già anticipato poc’anzi, si dovrà concentrare sul suo attuale cammino, già questa settimana, come la prossima sarà cruciale in tal senso. Non ci resta che attendere dunque il verdetto sul campo che vedrà i bianconeri impegnati tra Coppa Italia, campionato ma soprattutto semifinale di Europa League, proprio in questa competizione ad attendere i bianconeri ci sarà la squadra più insidiosa. Quel Siviglia che darà sicuramente filo da torcere alla squadra di Allegri vista, anche, la dimestichezza con la competizione, nell’aver alzato più volte quella Coppa.