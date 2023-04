Terremoto Juventus, classifica ‘riscritta’: svelata la nuova penalizzazione

E’ stata una settimana molto intensa di emozioni per la Juventus, sia per quanto riguarda il calcio giocato che per le vicende extra campo.

In serie A la sconfitta patita contro il Sassuolo aveva allontanato la formazione bianconera dal quarto posto in classifica. Un traguardo che però è tornato alla portata dopo la decisione da parte del Collegio di Garanzia del Coni arrivata nel pomeriggio di giovedì.

E’ arrivato infatti l’esito del ricorso presentato contro la penalizzazione di 15 punti, molto atteso dai tifosi bianconeri. Che poi hanno potuto gioire anche per il ritorno dei quarti di finale di Europa League contro lo Sporting Cp. All’andata la formazione di Allegri si era imposta con il minimo scarto, al ritorno è bastato un pareggio per approdare in semifinale, dove adesso ci sarà un ostacolo durissimo da superare come il Siviglia. Le preoccupazioni per i tifosi bianconeri però non sono solo quelle legate al campo.

Juventus, Andrianopoli alla TvPlay: “Penalizzazione l’anno prossimo? Non è da escludere”

L’avvocato Francesco Andrianopoli ai microfoni di TVPLAY_CMIT ha sottolineato le sanzioni che potrebbero comunque arrivare nei prossimi mesi a carico della Juventus. “È una pronuncia non definitiva che rimette in gioco tutta una serie di considerazioni. Adesso bisogna accogliere le motivazioni per capire qualcosa di più riguardo la decisione del Collegio. Poi il prossimo grado potrà determinare sia un annullamento della penalizzazione, una conferma, o, che io auspico, un patteggiamento definitivo”.

Penalizzazioni dunque solo spostate al prossimo anno? Andrianopoli non nega questa possibilità. “Sicuramente è una possibilità quella che ci siano penalizzazioni l’anno prossimo. Si dovrà prima decidere quale sia la norma violata e poi si vedrà. Una volta decisa la sanzione da erogare, nel momento in cui non è afflittiva, si rimanda all’anno successivo”. Ci sarà insomma da tenere il fiato sospeso anche nelle prossime settimane.