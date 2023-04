Saluta i suoi dopo otto anni: la Juventus è pronta a farlo firmare

Ci stiamo avvicinando alla conclusione di questa stagione e per la Juventus è già tempo di guardare ovviamente al futuro.

Nel corso dell’estate sono attesi diversi cambiamenti in casa bianconera. Sarà da ritoccare una rosa che pare destinata a perdere diversi elementi. E che dunque andrà reintegrata con l’arrivo di altri calciatori di uguale o maggiore spessore tecnico.

Chiaramente molto dipenderà anche da come andrà a finire questa stagione per i ragazzi allenati da Massimiliano Allegri. Che stanno cercando di vincere l’Europa League e la Coppa Italia, e nello stesso tempo sono occupati nella rincorsa ad un piazzamento per la prossima Champions League. Con 15 punti in più in classifica adesso la Juventus si ritrova al terzo posto, ma dovrà guardarsi le spalle ma da una concorrenza che è folta e agguerrita. Nel frattempo però si deve iniziare a programmare nel migliore dei modi anche la prossima di stagione. Non solo dal punto di vista del mercato.

Juventus, la priorità è un direttore sportivo: Giuntoli in pole

Non bisogna infatti dimenticare che in casa Juventus c’è stato uno scossone al livello societario e dirigenziale negli ultimi mesi e in estate potrebbero arrivare dei volti nuovi per occupare delle caselle importanti.

🚨 La priorità della Juve è firmare un nuovo direttore sportivo. L'obiettivo principale è Cristiano Giuntoli. La Juve lavora per provare a convincerlo a lasciare il Napoli dopo 8 anni.

Si parla tanto dell’arrivo di un nuovo direttore sportivo, che è una delle priorità del club. Ovviamente servirà una figura di grande esperienza, un uomo di calcio che conosce bene le dinamiche di questo sport. Tutti gli indizi al momento sembrano portare verso Cristiano Giuntoli, attualmente direttore sportivo del Napoli. Potrebbe essere lui l’uomo prescelto per iniziare un nuovo ciclo in bianconero. Se ne capirà di più nel corso delle prossime settimane. Dopo otto anni di duro lavoro, con la soddisfazione di uno scudetto ormai in arrivo, dunque Giuntoli potrebbe lasciare la città partenopea per iniziare una nuova avventura.