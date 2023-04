La grazia di Gravina, caos Inter-Juventus: squalifica revocata

Grazia di Gravina per Inter-Juventus: dopo la squalifica arriva la notizia che ribalta tutto. Ecco cosa sta succedendo.

Superata una parentesi in cui la data del 19 aprile aveva rappresentato il momento di maggiore attesa in casa Juventus, sono adesso tanti gli appuntamenti per la Vecchia Signora destinati ad avere un peso e un’importanza di non poco conto. Questo a livello sportivo, così come giudiziario, in attesa di responsi ulteriori ed eventuali modifiche ad una sentenza che ha visto per ora restituire alla squadra di Allegri i quindici punti inizialmente sottratti.

Restando sulle questioni di campo, va evidenziato come, anche in un’annata singolarmente particolare, ci sono ancora tanti presupposti per assistere ad una felice chiosa in stagione, alla luce delle due semifinali che attendono Di Maria e colleghi e che, potenzialmente, potrebbero portare la squadra a concludere quest’anno con una doppia vittoria tutt’altro che trascurabile.

Lukaku graziato da Gravina: si va verso la revoca della squalifica per Inter-Juventus

Il primo responso su tale fronte arriverà mercoledì prossimo, 26 aprile, quando la Juventus volerà in quel di Milano per affrontare l’Inter di Inzaghi, finora vivente un momento non proprio felicissimo in campionato ma attesa da una semifinale di Champions League contro il Milan che garantirà l’accesso alla finale della massima competizione UEFA a livello continentale ad una squadra di Serie A.

La trasferta di San Siro, invece, decreterà la prima finalista di Coppa Italia, con la Juventus che dovrà cercare di imporsi dopo il pareggio per 1 a 1 dell’andata. Proprio per la gara di Coppa Italia, sono arrivati in questi minuti importantissimi aggiornamenti, legati a quella situazione Lukaku che non poche discussioni aveva generato.

Dopo la revoca della chiusura della Curva della Juventus per presunti cori razzisti al centravanti belga, infatti, potrebbe esserci anche quella relativa alla squalifica del 9 di Inzaghi. Dopo l’ammonizione per un fallo su Gatti, Lukaku era infatti stato espulso per secondo giallo dopo quell’esultanza letta in modo provocatorio, successivamente al gol in extremis su rigore.

Gravina starebbe adesso pesando di applicare l’istituto della grazia per annullare una sospensione che, da un punto di vista formale, risulta corretta. La posizione della Federazione e dello stesso Gravina rappresenterebbe un atto concreto per continuare la lotta al razzismo, assumendo così il significato di solidarietà a Lukaku, passato dall’essere vittima dei cori razzisti ad unico colpevole.