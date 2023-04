Lesione UFFICIALE, salta la semifinale: miraggio Juventus

Il comunicato ufficiale del club fuga ogni dubbio: mazzata improvvisa, così rischia seriamente di saltare la Juventus.

Il tour del force della Juventus si sta snodando senza soluzioni di continuità. Archiviato il preziosissimo pareggio ottenuto in caso dello Sporting, valso l’accesso alle semifinali di Europa League, i bianconeri si stanno preparando al delicato incontro casalingo contro il Napoli. Reduci da tre sconfitte nelle ultime quattro gare di campionato, Di Maria e compagni non possono più permettersi passi falsi.

L’attenzione andrà poi rivolta anche alle altre competizioni che vedono invischiati i bianconeri. A cominciare dalla Coppa Italia: mercoledì sera andrà in scena il ritorno delle semifinale contro l’Inter. Ma non solo. L’11 maggio è infatti in programma l’andata delle semifinali di Europa League contro il Siviglia: davanti al proprio pubblico, la “Vecchia Signora” vorrà sicuramente partire nel migliore dei modi per provare ad indirizzare il doppio confronto con gli andalusi. A tal proposito trapelano importanti novità su cui porre l’accento.

Infortunio Marcao, UFFICIALE: rischia di saltare Juventus-Siviglia

Con un comunicato diramato sul proprio sito ufficiale, infatti, il Siviglia ha fornito maggiori ragguagli in merito al problema fisico patito dal difensore brasiliano Marcao, uscito malconcio dalla sfida con il Manchester United.

Gli esami strumentali hanno rivelato una lesione alla giunzione miotendinea del muscolo semimembranoso della gamba destra. Condizioni da valutare, dunque, e tempi di recupero ancora da definire. La gara d’andata con la Juve, però, potrebbe essere a rischio. Ecco la nota ufficiale:

“Marcao, che ha dovuto chiedere il cambio per un fastidio giovedì scorso contro il Manchester United, presenta, secondo il Servizio medico del club, una lesione alla giunzione miotendinea del muscolo semimembranoso della gamba destra. A tal proposito si segnala che il tendine del bicipite femorale operato quattro mesi fa non ha subito alcun danno. Non ci sarà un termine fisso per il ritorno alle competizioni e si procederà alla sua riabilitazione a seconda dell’evoluzione.”